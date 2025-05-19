В Ростовской области повысился спрос на рынке первичной недвижимости

В апреле 2025 года в Ростовской области отметили повышение спроса на рынке первичной недвижимости. Количество договоров долевого участия увеличилось почти на четверть по сравнению с мартом. Об этом со ссылкой на информацию Росреестра сообщает ДомостройРФ.ру.
Всего за месяц заключили 2040 договоров, больше всего — в Ростове-на-Дону (1600). На втором месте оказался Аксайский район (318), третьим стал Батайск (55). При этом сделки с недвижимостью в новостройках зарегистрировали только в 11 муниципалитетах.
Эксперты отмечают, что в апреле было на 24,2% больше договоров, чем в марте, но на 37% меньше, чем годом ранее. Такие изменения связывают с повышением цен на жилье, увеличением ставок по кредитам и ограничениями по льготной ипотеке.
Стоимость строящегося жилья в целом по городу повысилась на 631 рубль за 1 кв. метр, что составило 0,42% к цене прошлого месяца. Напомним, в марте средневзвешенная цена составляла 149,6 тысячи за квадрат.
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