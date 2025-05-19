В школах Екатеринбурга проходят последние звонки

Один из таких праздников состоялся в школе № 142 на территории Горного Щита. Орлов оценил его как семейный, душевный и тёплый. Орлов добавил, что власти Свердловской области во главе с Денисом Паслером особое внимание уделяют развитию школьного образования. Ведь как раз от подрастающего поколения зависит будущее страны.