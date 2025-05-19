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В школах Екатеринбурга проходят последние звонки

Одно из образовательных учреждений посетил градоначальник Алексей Орлов.

Источник: соцсети

В школах Екатеринбурга уже стартовали последние звонки. Об этом написал в Telegram-канале градоначальник Алексей Орлов.

Один из таких праздников состоялся в школе № 142 на территории Горного Щита. Орлов оценил его как семейный, душевный и тёплый. Орлов добавил, что власти Свердловской области во главе с Денисом Паслером особое внимание уделяют развитию школьного образования. Ведь как раз от подрастающего поколения зависит будущее страны.

Орлов напомнил, что в нынешнем году школы Екатеринбурга окончат около семи тысяч одиннадцатиклассников. И выразил уверенность в том, что выпускники достойно справятся с экзаменами.