В школах Екатеринбурга проходят последние звонки

В школах Екатеринбурга уже стартовали последние звонки. Об этом написал в Telegram-канале градоначальник Алексей Орлов.
Один из таких праздников состоялся в школе № 142 на территории Горного Щита. Орлов оценил его как семейный, душевный и тёплый. Орлов добавил, что власти Свердловской области во главе с Денисом Паслером особое внимание уделяют развитию школьного образования. Ведь как раз от подрастающего поколения зависит будущее страны.
Орлов напомнил, что в нынешнем году школы Екатеринбурга окончат около семи тысяч одиннадцатиклассников. И выразил уверенность в том, что выпускники достойно справятся с экзаменами.