Суд в Москве оштрафовал Apple на 2,5 миллиона рублей за пропаганду ЛГБТ*

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Таганский суд Москвы оштрафовал компанию Apple на 2,5 миллиона рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, передает корреспондент РИА Новости.
«Постановлением Таганского районного суда города Москвы признать виновным Apple Distribution International LTD в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью третьей статьи 6.1 КоАП России, назначить наказание в виде административного штрафа в размере 2,5 миллиона рублей», — огласила решение судья Александра Анохина.
Заседание прошло в закрытом режиме, журналистов пустили лишь на оглашение вердикта.
Позднее сегодня суд рассмотрит еще два протокола на Apple по этой статье и один — за отказ удалить запрещенный контент (по части второй статьи 13.41 КоАП).
* Движение признано экстремистским и запрещено в России.