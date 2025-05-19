Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Спортсмены Самарской области стали призерами турнира по тхэквондо в Болгарии

Турнир считается частью отборочной стадии на чемпионат мира этого года (6+).

Турнир считается частью отборочной стадии на чемпионат мира этого года (6+), рассказали в Минспорте 63-го региона.

В состязании по тхэквондо в Болгарии участвовали и представители Самарской области. Дмитрий Балахнев взял бронзу в категории до 54 килограммов, а Алиса Ангелова — серебро в группе до 46.

Также Рафаэль Аюкаев завоевал золото среди бойцов от 87 килограммов, сообщили в министерстве. До этого рассказывали, что в Самаре завершился турнир по греко-римской борьбе «Новая высота» (6+).

Хотите следить за важными новостями Самары и Самарской области в оперативном режиме? Подписывайтесь на наш телеграм-канал!