Спортсмены Самарской области стали призерами турнира по тхэквондо в Болгарии

Турнир считается частью отборочной стадии на чемпионат мира этого года (6+), рассказали в Минспорте 63-го региона.
В состязании по тхэквондо в Болгарии участвовали и представители Самарской области. Дмитрий Балахнев взял бронзу в категории до 54 килограммов, а Алиса Ангелова — серебро в группе до 46.
Также Рафаэль Аюкаев завоевал золото среди бойцов от 87 килограммов, сообщили в министерстве. До этого рассказывали, что в Самаре завершился турнир по греко-римской борьбе «Новая высота» (6+).
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