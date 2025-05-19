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В Ташкенте арендодателей авто «обязали» не давать машины школьникам

Vaib.uz (Узбекистан. 19 мая). На фоне приближающегося праздника «Последний звонок», который отмечается 24 мая, в ГУВД Ташкента состоялась встреча с представителями компаний, сдающих автомобили в аренду, а также владельцами стоянок, предоставляющих транспорт для свадеб и торжеств.

Источник: Vaib.Uz

Главная цель — предупредить трагедии на дорогах и напомнить: несовершеннолетние не должны управлять автомобилями. Особенно в дни, когда количество нарушений резко возрастает.

Как сообщили в ГУВД, особое внимание было уделено распространённой в последние годы практике сдачи автомобилей школьникам. Несмотря на то, что такие действия незаконны, многие компании продолжают это делать, особенно в период выпускных.

Самое удивительное — с участников встречи взяли письменные обязательства. Согласно им, компании берут на себя ответственность не передавать автомобили несовершеннолетним и обязуются соблюдать требования безопасности. Судя по всему, контроль за исполнением взятых обязательств будет жёстким.

Также во время встречи представители автопроката высказали свои предложения по улучшению ситуации.

Напомним, что в стране ежемесячно фиксируются десятки ДТП, связанных с тем, что автомобили оказываются в руках подростков без водительских прав и какого-либо опыта управления. Некоторые случаи заканчиваются трагически.

Правоохранители уже призывали все прокатные компании и стоянки отнестись к ситуации с полной ответственностью. Закон — один для всех, и праздничное настроение не должно становиться поводом для нарушений, которые могут стоить людям жизни.

Всё это, конечно, звучит обнадёживающе, но возникает закономерный вопрос: зачем понадобились письменные обязательства, если в стране уже существуют необходимое законодательство и Уголовный кодекс, позволяющие пресекать такую деятельность? Или, как говорится в пословице, «просто не было твёрдого приказа» — а теперь, после публичной критики со стороны президента, он наконец появился?