В Ташкенте арендодателей авто «обязали» не давать машины школьникам

Всё это, конечно, звучит обнадёживающе, но возникает закономерный вопрос: зачем понадобились письменные обязательства, если в стране уже существуют необходимое законодательство и Уголовный кодекс, позволяющие пресекать такую деятельность? Или, как говорится в пословице, «просто не было твёрдого приказа» — а теперь, после публичной критики со стороны президента, он наконец появился?