В Ташкенте арендодателей авто «обязали» не давать машины школьникам

Главная цель — предупредить трагедии на дорогах и напомнить: несовершеннолетние не должны управлять автомобилями. Особенно в дни, когда количество нарушений резко возрастает.
Как сообщили в ГУВД, особое внимание было уделено распространённой в последние годы практике сдачи автомобилей школьникам. Несмотря на то, что такие действия незаконны, многие компании продолжают это делать, особенно в период выпускных.
Самое удивительное — с участников встречи взяли письменные обязательства. Согласно им, компании берут на себя ответственность не передавать автомобили несовершеннолетним и обязуются соблюдать требования безопасности. Судя по всему, контроль за исполнением взятых обязательств будет жёстким.
Также во время встречи представители автопроката высказали свои предложения по улучшению ситуации.
Напомним, что в стране ежемесячно фиксируются десятки ДТП, связанных с тем, что автомобили оказываются в руках подростков без водительских прав и какого-либо опыта управления. Некоторые случаи заканчиваются трагически.
Правоохранители уже призывали все прокатные компании и стоянки отнестись к ситуации с полной ответственностью. Закон — один для всех, и праздничное настроение не должно становиться поводом для нарушений, которые могут стоить людям жизни.
Всё это, конечно, звучит обнадёживающе, но возникает закономерный вопрос: зачем понадобились письменные обязательства, если в стране уже существуют необходимое законодательство и Уголовный кодекс, позволяющие пресекать такую деятельность? Или, как говорится в пословице, «просто не было твёрдого приказа» — а теперь, после публичной критики со стороны президента, он наконец появился?