На 99-м году жизни скончался хореограф Юрий Григорович

В одном из последних интервью, которое он дал ТАСС в 2024 году, Григорович вспоминал о воздействии, которое всегда оказывал на публику «Щелкунчик» в его постановке. «Психотерапевтический эффект “Щелкунчика” мне хорошо знаком по гастролям Большого балета в Европе, США, Японии Я ставил этот балет 13 раз в 8 странах мира, примерно столько же раз не поставил — отказывал по причинам отсутствия профессиональных возможностей в труппах. Восприятие его в артистической среде и в зрительской массе везде одинаково — высокое чувство, чистота и единение, которое гасит любые раздоры, агрессию, нетерпимость», — рассказывал Юрий Григорович.