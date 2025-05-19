На 99-м году жизни скончался хореограф Юрий Григорович

Всемирно известный хореограф Юрий Григорович ушел из жизни в возрасте 98 лет. В 60-е годы он вдохнул новую жизнь в классический советский балет, благодаря ему мир увидел редакции классических постановок «Лебединого озера», а за билеты на «Щелкунчика» в его хореографии иногда идет нешуточная борьба. «Газета.Ru» — о вкладе Григоровича в историю советского и российского балета.
В возрасте 98 лет ушел из жизни один из самых известных хореографов мира Юрий Григорович. Первым о кончине знаменитого балетмейстера сообщил Бахрушинский музей в своем Telegram-канале. Вскоре это известие подтвердил помощник Григоровича Александр Колесников в беседе с РИА Новости. Он добавил, что о дате и времени прощания с хореографом сообщат позже.
Вклад Юрия Григоровича в историю советского и русского балета неоценим. Постановки классических балетов в его редакции — в том числе, популярного «Щелкунчика» — до сих пор идут на сцене Большого театра, где многие годы трудился хореограф. На счету балетмейстера — 10 оригинальных балетов и и практически все классические постановки из репертуара Большого театра. Всемирная слава русского (или, скорее, советского) балета — и это тоже во многом заслуга Юрия Григоровича.
Будущий хореограф родился в Ленинграде 2 января 1927 года в семье служащего Николая Евгеньевича Григоровича и Клавдии Альфредовны Розай, брат которой, Георгий Розай, был одноклассником Вацлава Нижинского и два года танцевал в «Русских сезонах» Дягилева (в частности — в «Половецких плясках» в постановке Михаила Фокина, в которых позже блистал и Юрий Григорович). Увы, с дядей Юрий Григорович знаком не был — тот скончался в 1917 году.
В возрасте 10 лет Григорович поступил в Ленинградское хореографическое училище. Годы войны, до 1944-го, он провел в эвакуации — его артистический дебют состоялся в 1942 году на сцене Молотовского (ныне Пермского) театра оперы и балета в премьерной постановке «Гаянэ» Арама Хачатуряна.
По окончании училища в 1946 году Юрий Григорович выступал в кордебалете Ленинградского театра оперы и балеты имени Кирова — и вскоре ему доверили танцевать такие партии в «Бахчисарайском фонтане», «Князе Игоре», «Каменном госте».
Уже в юности Григорович начал ставить свои первые балеты — в студии Ленинградского дворца культуры. В Театре оперы и балета он начинал с постановок танцев в операх, но уже в 1957-м случилась его первая большая премьера как хореографа — «Каменный цветок» Сергея Прокофьева. Над постановкой Григорович работал внепланово — в свободное от репетиций время. Постановка прошла с успехом — равно как и следующий балет, «Легенда о любви» на музыку Арифа Меликова (1961 год). Оба балета были поставлены и в Большом театре.
В Ленинградском театре оперы и балета Григоровичу не удавалось в полной мере проявить талант хореографа — советский балет, исчерпавший возможности классического танца, находился в кризисе, но руководство театра не было готово в полной мере принимать творческий поиск молодого хореографа. На два года Григорович уехал в Новосибирск, где поставил «Каменный цветок» и первую редакцию «Лебединого озера».
В 1963 году согласился поставить в Большом театре новую редакцию «Спящей красавицы» Мариуса Петипа, а в 1964-м стал главным балетмейстером, а после и художественным руководителем балетной труппы. В этой должности Юрий Григорович оставался до 1995 года.
Именно этот период ознаменовался самыми громкими постановками — в Большом театре по-прежнему идут его «Легенда о любви», «Щелкунчик», «Иван Грозный». Он поставил балет «Спартак» на музыку Хачатуряна (за этот балет в 1970 году хореограф получил Ленинскую премию), «Ромео и Джульетту» Прокофьева, «Золотой век» Шостаковича. Под редакцией Григоровича шли классические балеты «Лебединое озеро», «Баядерка», «Дон Кихот», «Жизель», «Спящая красавица». Классический танец он усложнил и модернизировал, показав себя как настоящий мастер массовых сцен, которые, чередуясь с монологами героев, оказывали сильнейшее эмоциональное воздействие на зрителя. В его постановках бурно выражались эмоции.
В одном из последних интервью, которое он дал ТАСС в 2024 году, Григорович вспоминал о воздействии, которое всегда оказывал на публику «Щелкунчик» в его постановке. «Психотерапевтический эффект “Щелкунчика” мне хорошо знаком по гастролям Большого балета в Европе, США, Японии Я ставил этот балет 13 раз в 8 странах мира, примерно столько же раз не поставил — отказывал по причинам отсутствия профессиональных возможностей в труппах. Восприятие его в артистической среде и в зрительской массе везде одинаково — высокое чувство, чистота и единение, которое гасит любые раздоры, агрессию, нетерпимость», — рассказывал Юрий Григорович.
Середина 90-х была ознаменована скандалами в Большом театре — в 1995 году Юрий Григорович покинул пост художественного руководителя балетной труппы и годом позже начал сотрудничать с Краснодарским театром балета, поставив для него сюиту из балета Шостаковича «Золотой век». В последующие годы для театра были созданы и другие знаменитые балеты Григоровича. Работал он и с зарубежными театрами, причем еще в советские годы. В 1973-м в Венской государственной опере Григорович ставил «Щелкунчика», в 1978-м в Парижской опере — «Ромео и Джульетту», в 1989-м «Раймонду» Глазунова — в миланском театре «Ла Скала».
В 2001 году Юрий Григорович вернулся в Большой театр — с 2008 года он был штатным хореографом балетной труппы. Кавалер многочисленных орденов, лауреат премий, член жюри международных конкурсов, он продолжал работать вплоть до недавнего времени. И хотел видеть результаты труда.
Генеральный директор Большого театра Владимир Урин отмечал, что знаменитая марка большого балета связана со спектаклями, поставленными Григоровичем на сцене их театра. «Он гений, который очень во многом изменил хореографию, мировую хореографию в XX веке».
«В 2026 году исполнится 250 лет со дня рождения Эрнста Теодора Амадея Гофмана — автора сказки о Щелкунчике, уроженца Кенигсберга, ныне Калининграда. Необходимо показать нашего “Щелкунчика” на сцене филиала Большого театра, который в 2026 году как раз обещали достроить», — говорил Григорович в интервью ТАСС. И продолжал: «Дожить бы».
Свою супругу балерину Наталью Бессмертнову, которая была для него женой и соратницей, он пережил на 17 лет.