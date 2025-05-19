Китаец пропустил вступительный экзамен, чтобы спасти жизнь другу

Чжаопэн попросил водителя тронуться в ближайшую больницу и сразу же приступил к сердечно-легочной реанимации. Шофер проехал шесть светофоров на красный свет и добрался до медучреждения всего за семь минут. Как позже объяснили врачи, сердце парня не работало полчаса, прежде чем специалисты вернули пациента к жизни.