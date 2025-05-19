Китаец пропустил вступительный экзамен, чтобы спасти жизнь другу

18-летний Цзян Чжаопэн из восточной провинции Шаньдун поехал на вступительный экзамен в колледж на такси вместе с одноклассником. Вскоре после начала пути у друга молодого человека прямо в машине случился сердечный приступ — парень потерял сознание. Об этом написала газета South China Morning Post.
Чжаопэн попросил водителя тронуться в ближайшую больницу и сразу же приступил к сердечно-легочной реанимации. Шофер проехал шесть светофоров на красный свет и добрался до медучреждения всего за семь минут. Как позже объяснили врачи, сердце парня не работало полчаса, прежде чем специалисты вернули пациента к жизни.
Когда Чжаопэн убедился, что с одноклассником все хорошо, сразу же отправился на ежегодный вступительный экзамен в профессиональные колледжи страны, который также известен как гаокао. Но опоздал на тест по китайскому языку. Представители местного департамента образования заявили, что пересдача невозможна.
Сейчас учителя школы, где учился Чжаопэн, находятся на связи с чиновниками в надежде добиться благоприятного исхода. Сам же парень, несмотря на пропуск экзамена, не жалеет о своем решении. Местные власти после случившегося наградили молодого человека и шофера премией «За отважный поступок» в размере 10 тысяч юаней, что примерно равняется 111,6 тысячи рублей.
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