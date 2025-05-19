Министр образования Беларуси Иванец сказал об изменениях вступительной кампании

Как подчеркнул глава образовательного ведомства, никаких изменений в процессе проведения вступительных испытаний в 2025 году не предполагается и не планируется. Сроки проведения ЦЭ-централизованного экзамены и ЦТ-централизованного тестирования будут едины. Сделано это для того, чтобы создать равные и наиболее благоприятные условия не только для выпускников 2025 года, но и для тех абитуриентов, которые не поступили в предыдущие годы.