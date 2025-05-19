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Министр образования Беларуси Иванец сказал об изменениях вступительной кампании

Министр образования Андрей Иванец сказал про изменения во вступительной кампании в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Министр образования Иванец сказал о изменениях вступительной кампании в Беларуси.

Министр образования Андрей Иванец сказал про изменения во вступительной кампании в Беларуси.

Министр образования Беларуси Андрей Иванец высказался о том, какой будет приближающаяся вступительная кампания-2025 в республике.

Как подчеркнул глава образовательного ведомства, никаких изменений в процессе проведения вступительных испытаний в 2025 году не предполагается и не планируется. Сроки проведения ЦЭ-централизованного экзамены и ЦТ-централизованного тестирования будут едины. Сделано это для того, чтобы создать равные и наиболее благоприятные условия не только для выпускников 2025 года, но и для тех абитуриентов, которые не поступили в предыдущие годы.

— При этом хотел бы напомнить, что первый централизованный экзамен пройдет по предмету на выбор, а второй — по русскому и белорусскому языку, — констатировал Андрей Иванец, слова которого приводит БелТА.

Напомним, ЦЭ пройдут в Беларуси 29 и 29 мая, тестирование — 2 и 5 июня.

Ранее мы писали о том, что вице-премьер Владимир Караник поручил не допустить скандалов на ЦТ и ЦЭ в Беларуси (тут про это).