Министр образования Беларуси Иванец сказал об изменениях вступительной кампании

Министр образования Иванец сказал о изменениях вступительной кампании в Беларуси.
Министр образования Андрей Иванец сказал про изменения во вступительной кампании в Беларуси.
Министр образования Беларуси Андрей Иванец высказался о том, какой будет приближающаяся вступительная кампания-2025 в республике.
Как подчеркнул глава образовательного ведомства, никаких изменений в процессе проведения вступительных испытаний в 2025 году не предполагается и не планируется. Сроки проведения ЦЭ-централизованного экзамены и ЦТ-централизованного тестирования будут едины. Сделано это для того, чтобы создать равные и наиболее благоприятные условия не только для выпускников 2025 года, но и для тех абитуриентов, которые не поступили в предыдущие годы.
— При этом хотел бы напомнить, что первый централизованный экзамен пройдет по предмету на выбор, а второй — по русскому и белорусскому языку, — констатировал Андрей Иванец, слова которого приводит БелТА.
Напомним, ЦЭ пройдут в Беларуси 29 и 29 мая, тестирование — 2 и 5 июня.
Ранее мы писали о том, что вице-премьер Владимир Караник поручил не допустить скандалов на ЦТ и ЦЭ в Беларуси (тут про это).