Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Министра здравоохранения Калининградской области наказали за игнорирование обращений граждан

Региональный министр здравоохранения оштрафован за нарушения в рассмотрении жалоб граждан. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Прокуратуры.

Прокуратурой Калининградской области проведена проверка соблюдения закона о порядке рассмотрения обращений граждан в работе Минздрава региона. Выяснилось, что в январе 2025 года Министр здравоохранения Калининградской области нарушил установленные сроки рассмотрения обращений граждан, касающихся вопросов медицинского обслуживания ребенка и некорректного внесения сведений в медицинскую информационную систему.

По итогам прокурорских разбирательств, министр здравоохранения региона привлечен к административной ответственности, его оштрафовали 11 тысяч рублей. Кроме того, прокуратурой направлено официальное представление Министерству здравоохранения региона. По итогам его рассмотрения, несколько сотрудников привлекут к дисциплинарной ответственности.