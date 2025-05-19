Министра здравоохранения Калининградской области наказали за игнорирование обращений граждан

По итогам прокурорских разбирательств, министр здравоохранения региона привлечен к административной ответственности, его оштрафовали 11 тысяч рублей. Кроме того, прокуратурой направлено официальное представление Министерству здравоохранения региона. По итогам его рассмотрения, несколько сотрудников привлекут к дисциплинарной ответственности.