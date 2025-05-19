Министра здравоохранения Калининградской области наказали за игнорирование обращений граждан

Прокуратурой Калининградской области проведена проверка соблюдения закона о порядке рассмотрения обращений граждан в работе Минздрава региона. Выяснилось, что в январе 2025 года Министр здравоохранения Калининградской области нарушил установленные сроки рассмотрения обращений граждан, касающихся вопросов медицинского обслуживания ребенка и некорректного внесения сведений в медицинскую информационную систему.
По итогам прокурорских разбирательств, министр здравоохранения региона привлечен к административной ответственности, его оштрафовали 11 тысяч рублей. Кроме того, прокуратурой направлено официальное представление Министерству здравоохранения региона. По итогам его рассмотрения, несколько сотрудников привлекут к дисциплинарной ответственности.