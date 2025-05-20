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Кроссворд на 20 мая 2025

20 мая отмечает день рождения Шер — певица, которая до сих пор остается символом силы, независимости и эпатажа. За десятилетия карьеры она покорила музыку, кино и моду. Предлагаем разгадать наш кроссворд и вспомнить любимые песни и роли певицы.

Александра Шайко
Автор Новости Mail

Ответы на вопросы кроссворда и интересные факты по теме откроются завтра на странице всех кроссвордов.

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