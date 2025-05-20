Кроссворд на 20 мая 2025

20 мая отмечает день рождения Шер — певица, которая до сих пор остается символом силы, независимости и эпатажа. За десятилетия карьеры она покорила музыку, кино и моду. Предлагаем разгадать наш кроссворд и вспомнить любимые песни и роли певицы.