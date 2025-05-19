Shaman представит Россию на «Интервидении-2025»

В 2025 году в Москве пройдет международный песенный конкурс «Интервидение». Его история началась еще в советские времена: в 1960-х годах в нем соревновались музыканты из стран соцлагеря. Сегодня «Интервидение» возрождается как наш ответ «Евровидению», и о своем желании поучаствовать заявили уже несколько десятков стран. Где и когда пройдет конкурс в 2025 году, какие исполнители на него приедут и кто будет представлять Россию — в материале «Газеты.Ru».