В Узбекистане пройдет первое заседание Термезского диалога

Сегодня Термез переживает этап модернизации и возвращает роль связующего моста между Центральной и Южной Азией, выступает южными воротами Узбекистана. Из года в год здесь создается инфраструктура, которая формирует благоприятные условия для усиления взаимосвязанности между Центральной и Южной Азией. Например, в прошлом году в Термезе появился Международный торговый центр Айртом, который занимает площадь в 36 гектаров. Граждане Пакистана и Афганистана могут находиться на территории Центра без визы 15 дней. Там располагаются производственные мощности, магазины, рестораны, отели, клиники, центры повышения квалификации. Этот проект имеет важное значение для развития торговли и экспорта промышленных и потребительских товаров, производимых предпринимателями из Афганистана, Пакистана и других стран.