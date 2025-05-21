Ответы на кроссворд от 20 мая 2025: интересные факты про Шер

По горизонтали:
1. Оскар
В 1988 году Шер получила премию «Оскар» за лучшую женскую роль в фильме «Во власти Луны», сыграв Лоретту Касторини, вдову из Бруклина. Фильм, в котором также снялся Николас Кейдж, стал коммерчески успешным и получил признание критиков. Путь Шер к признанию в кино был сложным, и, не получив номинацию за «Маску» в 1986 году, она появилась на церемонии в экстравагантном наряде, выразив таким образом протест. На церемонии 1988 года она вновь привлекла внимание своим нарядом и с юмором отметила, что получила руководство, как следует одеваться «серьезной актрисе».
2. Журнал
Шер шесть раз появлялась на обложке американского Vogue, демонстрируя свое влияние на индустрию моды. Впервые ее образ, запечатленный Ричардом Аведоном, украсил обложку в апреле 1972 года. Сотрудничество с Аведоном продолжилось, и Шер появилась на обложке еще трижды в 1972 и 1974 годах. Особое внимание привлекло ее прозрачное платье от Боба Маки, надетое на Met Gala 1974 года, которое впоследствии появилось на обложках Vogue и Time.
3. Версаче
В июне 2022 года Шер и Донателла Версаче объединились для создания коллекции «Chersace». Коллекция включала в себя лимитированные футболки, бейсболки и носки с логотипом Medusa. Донателла Версаче отметила, что работа с Шер была ее мечтой. Кампания, представленная в социальных сетях, продвигала коллекцию под слоганом «Celebrating Love And Unity».
4. Гимн
В 1999 году певица Шер исполнила гимн США на финале Суперкубка по американскому футболу, что стало одним из ярких моментов в ее карьере, который увидели миллионы телезрителей.
5. Имя
В 1979 году Шер официально стала «Cher», сократив свое имя и отказавшись от всех фамилий. Процесс смены имени выявил интересную деталь: в свидетельстве о рождении значилось имя «Cheryl», что стало сюрпризом для певицы. В автобиографии она объяснила, что изначально мать хотела назвать ее «Cherilyn», вдохновившись именем дочери Ланы Тернер и именем своей матери, но медсестра допустила ошибку при регистрации.
По вертикали:
1. Шоу
В 1971 году на CBS стартовало комедийно-музыкальное шоу «The Sonny & Cher Comedy Hour», быстро завоевавшее популярность. Благодаря сочетанию музыкальных номеров, юмористических скетчей и харизматичного взаимодействия супругов Сонни Боно и Шер, шоу стало одним из самых рейтинговых проектов начала 1970-х. Особенностью шоу были остроумные шутки Шер над Сонни. Шоу получило 15 номинаций на «Эмми», а Шер была удостоена «Золотого глобуса».
2. Косметика
В 2022 году Шер стала лицом кампании «Challenge Accepted» от MAC Cosmetics вместе с рэпершей Saweetie. Цель инициативы — продемонстрировать стойкость и универсальность косметики MAC. Шер использовала продукты, такие как тональная основа Studio Fix Fluid SPF 15 и румяна Glow Play Blush, для создания своего фирменного образа. Певица отметила, что ее привлекло то, что кампания основывалась на концепции красоты для всех. «Challenge Accepted» отражает ценности MAC, такие как инклюзивность и самовыражение, и перекликается с образом Шер как иконы, которая вдохновляет своей смелостью.
3. Сонни
Дуэт Сонни Боно и Шер стал ярким феноменом поп-музыки 1960-х, сочетая в своем творчестве элементы фолка, поп-рока и харизматичного сценического образа. Первый успех пришел к ним с «Baby Don't Go», а затем они покорили вершины чартов с «I Got You Babe» в 1965 году. Распад дуэта в 1975 году не помешал Шер сделать блестящую сольную карьеру, а Сонни — уйти в политику. Sonny & Cher продали миллионы записей, получили номинации на «Грэмми» и оказали огромное влияние на поп-культуру, что было отмечено включением их в список величайших дуэтов по версии Rolling Stone.
4. Риччи
В 1990 году Шер сыграла главную роль в фильме «Русалки», сыграв эксцентричную мать-одиночку Рэйчел Флэкс. Этот фильм также стал дебютом для Кристины Риччи, которая впоследствии вспоминала, что Шер была доброй и терпеливой наставницей на съемочной площадке. Фильм получил положительные отзывы и стал коммерчески успешным, а песня Шер «The Shoop Shoop Song» стала хитом в Европе.
5. Бурлеск
В 2010 году Шер вернулась в кино с музыкальным фильмом «Бурлеск», в котором сыграла вместе с Кристиной Агилерой. Фильм, сочетающий мюзикл и драму, запомнился яркими номерами и костюмами. Песня Шер «You Haven’t Seen the Last of Me» принесла ей «Золотой глобус», а сам фильм был номинирован в категории «Лучший фильм — комедия или мюзикл». Несмотря на это признание, актриса была номинирована на «Золотую малину» за худшую женскую роль второго плана.
Интересные факты о Шер:
- В 1998 году Шер совершила прорыв в поп-музыке с синглом «Believe», впервые применив Auto-Tune как выразительный художественный прием, а не для коррекции вокала. Этот роботизированный эффект, получивший название «эффект Шер», стал визитной карточкой песни. «Believe» не только возглавила мировые чарты и получила «Грэмми», но и вдохновила многих артистов на использование Auto-Tune в качестве художественного инструмента.
- В 1996 году Шер дебютировала как режиссёр, сняв один из сегментов телевизионного фильма-антологии HBO «Если бы эти стены могли говорить» (If These Walls Could Talk). Этот проект состоял из трех новелл, посвященных теме абортов в разные исторические периоды. Шер не только выступила режиссёром сегмента, действие которого происходит в 1996 году, но и сыграла в нём роль медсестры, работающей в клинике, подвергающейся нападкам противников абортов.
- Шер — единственная исполнительница, чьи песни попадали в топ-10 Billboard Hot 100 на протяжении шести десятилетий: с 1960-х по 2010-е. Ее сингл «Believe» стал самым продаваемым в 1999 году. Шер удерживает рекорд по самому длительному пребыванию на вершине американского чарта синглов — 33 года, с 1965 по 1998.
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