Ответы на кроссворд от 20 мая 2025: интересные факты про Шер

5. Бурлеск

В 2010 году Шер вернулась в кино с музыкальным фильмом «Бурлеск», в котором сыграла вместе с Кристиной Агилерой. Фильм, сочетающий мюзикл и драму, запомнился яркими номерами и костюмами. Песня Шер «You Haven’t Seen the Last of Me» принесла ей «Золотой глобус», а сам фильм был номинирован в категории «Лучший фильм — комедия или мюзикл». Несмотря на это признание, актриса была номинирована на «Золотую малину» за худшую женскую роль второго плана.