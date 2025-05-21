Ответы на кроссворд от 20 мая 2025: интересные факты про Шер

1. Оскар

В 1988 году Шер получила премию «Оскар» за лучшую женскую роль в фильме «Во власти Луны», сыграв Лоретту Касторини, вдову из Бруклина. Фильм, в котором также снялся Николас Кейдж, стал коммерчески успешным и получил признание критиков. Путь Шер к признанию в кино был сложным, и, не получив номинацию за «Маску» в 1986 году, она появилась на церемонии в экстравагантном наряде, выразив таким образом протест. На церемонии 1988 года она вновь привлекла внимание своим нарядом и с юмором отметила, что получила руководство, как следует одеваться «серьезной актрисе».