В Омске сгорела «Газель» с телом усопшего

Факт ЧП подтвердили в МЧС по Омской области. Как сообщили в ведомстве сайту «Омскрегион», площадь пожара составила 9 кв. метров, огонь тушили две пожарные машины и восемь сотрудников. Сообщение поступило на пульт пожарной охраны в 9:14, в 9:14 пожар был ликвидирован.