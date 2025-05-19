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В Омске сгорела «Газель» с телом усопшего

ЧП произошло на территории МСЧ № 4.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня утром, 19 мая, на территории МСЧ № 4 случилась внештатная ситуация — возле морга загорелась «Газель» ритуальной службы. Как утверждают очевидцы в соцсетях, в момент возгорания внутри находились тела усопших. Одно из них удалось спасти, второе эвакуировать не успели, и тело сгорело вместе с «Газелью».

Факт ЧП подтвердили в МЧС по Омской области. Как сообщили в ведомстве сайту «Омскрегион», площадь пожара составила 9 кв. метров, огонь тушили две пожарные машины и восемь сотрудников. Сообщение поступило на пульт пожарной охраны в 9:14, в 9:14 пожар был ликвидирован.

Причиной возгорания автомобиля, скорее всего, стала неисправная проводка. Как сообщали «КП Омск» в УМВД по Омской области, по факту случившегося проводится проверка.