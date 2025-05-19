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В Иркутске продолжается ночная уборка дорог

Дорожники чистят тротуары и проезжие части.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске идет круглосуточная уборка городских улиц. Об этом сообщает ИА «Альтаир» со ссылкой на городскую администрацию. Специальная техника МУП «Иркутскавтодор» и подрядных организаций выходит на дороги в ночное время, когда движение становится менее интенсивным.

Особое внимание уделяется очистке проезжей части с применением увлажнения — этот метод позволяет эффективно бороться с пылью, накапливающейся в течение дня. В последние дни такая обработка проведена на основных магистралях города, включая улицы 25-го Октября, Красных Мадьяр, Лызина, 5-й Армии и других важных транспортных артериях.

— Для этого используем подметально-уборочные машины. Такой метод позволяет качественно устранить пыль, которая накапливается на покрытии в течение дня. Технику активно задействуем ночью, когда дороги свободны, чтобы не создавать дополнительных помех движению, — прокомментировал руководитель МУП «Иркутскавтодор» Василий Ефремов.

Параллельно с уборкой проезжих частей ведется расчистка тротуаров в центральных районах города и ремонт дорожного покрытия в микрорайонах Зеленый, Крылатый и Ершовский. Для восстановления асфальта применяются как традиционные методы, так и современные технологии, включая струйно-инъекционный способ ремонта.