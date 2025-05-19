В Иркутске продолжается ночная уборка дорог

В Иркутске идет круглосуточная уборка городских улиц. Об этом сообщает ИА «Альтаир» со ссылкой на городскую администрацию. Специальная техника МУП «Иркутскавтодор» и подрядных организаций выходит на дороги в ночное время, когда движение становится менее интенсивным.