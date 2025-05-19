Более 3 тысяч жителей Дона получили медицинскую помощь специалистов «Поезда здоровья»

3130 жителей Ростовской области, в том числе 829 детей, получили медпомощь в рамках акции «Поезд здоровья». Опытных врачей смогли посетить жители Багаевского, Семикаракорского, Усть-Донецкого, Кагальницкого, Зерноградского и Веселовского районов. Об этом врио губернатора региона Юрию Слюсарю сообщили на оперативном совещании.
— Мы этот проект запускали для того, чтобы сделать врачебную помощь доступной. Крайне важно, чтобы все, кому показано дальнейшее лечение или обследование, его гарантировано получили, — подчеркнул Юрий Слюсарь.
Люди, у которых были выявлены заболевания сейчас продолжают получать лечение. На госпитализацию направили 73 человека, некоторых из них уже прооперировали, 29 направлены на дополнительную консультацию.
У 44 человек выявили подозрение на злокачественное новообразование, из этих пациентов десять человек получили специализированную медицинскую помощь в областном онкологическом диспансере. На дообследование направили 206 детей.
— Люди получили доступ к профессиональной помощи узких специалистов-медиков, это несомненный плюс. Но еще есть над чем работать, например, над тем, как организовать запись на прием. Кроме того, мы должны отдельно посмотреть, как можем премировать бригады врачей, работающих в составе «Поезда здоровья», — сказал Юрий Слюсарь.
Напомним, «Поезда здоровья» запустили в апреле. Прием выездных медицинских бригад был организован по инициативе главы региона. По плану, медики должны посетить 47 районов Дона.
Подпишись на нас в Telegram.