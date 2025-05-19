Более 3 тысяч жителей Дона получили медицинскую помощь специалистов «Поезда здоровья»

— Люди получили доступ к профессиональной помощи узких специалистов-медиков, это несомненный плюс. Но еще есть над чем работать, например, над тем, как организовать запись на прием. Кроме того, мы должны отдельно посмотреть, как можем премировать бригады врачей, работающих в составе «Поезда здоровья», — сказал Юрий Слюсарь.