Депутат рассказала о проекте о наказании за отрицание геноцида народа СССР

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Законопроектом о наказании за отрицание фактов геноцида советского народа в период Великой Отечественной войны и уничтожение памятников и захоронений жертв геноцида предлагается ввести до 5 лет лишение свободы, сообщила депутат ГД Ольга Занко в своем Telegram-канале.
«Продолжаю работать над законодательной защитой исторической памяти. Разработала новый законопроект. Что предлагается? Введение уголовной ответственности (до 5 лет лишения свободы) за отрицание факта геноцида советского народа, совершенного нацистами и их пособниками. Введение ответственности за уничтожение или повреждение памятников и захоронений жертв геноцида — до 5 лет лишения свободы», — написала она.
Депутат отметила, что проект важен в сфере борьбы с фальсификацией истории.
«Попытки пересмотреть итоги войны, оправдать преступления нацистов и их пособников должны пресекаться законом», — считает парламентарий.
По мнению Занко, необходимо защитить правду о войне и передать её детям и внукам без искажений.
«Законопроект об уголовной ответственности за отрицание факта геноцида советского народа мной направлен на отзыв в правительство РФ и Верховный суд», — добавила парламентарий.
Занко заявила, что законопроект планируется внести на рассмотрение Госдумы в весеннюю сессию, все будет зависеть от ответов правительства Российской Федерации и Верховного Суда.
Ранее о подготовке проекта в Госдуме рассказала вице-спикер ГД Ирина Яровая.