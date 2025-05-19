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Депутат рассказала о проекте о наказании за отрицание геноцида народа СССР

Депутат ГД Занко предложила давать до пяти лет за отрицание геноцида народа СССР.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Законопроектом о наказании за отрицание фактов геноцида советского народа в период Великой Отечественной войны и уничтожение памятников и захоронений жертв геноцида предлагается ввести до 5 лет лишение свободы, сообщила депутат ГД Ольга Занко в своем Telegram-канале.

«Продолжаю работать над законодательной защитой исторической памяти. Разработала новый законопроект. Что предлагается? Введение уголовной ответственности (до 5 лет лишения свободы) за отрицание факта геноцида советского народа, совершенного нацистами и их пособниками. Введение ответственности за уничтожение или повреждение памятников и захоронений жертв геноцида — до 5 лет лишения свободы», — написала она.

Депутат отметила, что проект важен в сфере борьбы с фальсификацией истории.

«Попытки пересмотреть итоги войны, оправдать преступления нацистов и их пособников должны пресекаться законом», — считает парламентарий.

По мнению Занко, необходимо защитить правду о войне и передать её детям и внукам без искажений.

«Законопроект об уголовной ответственности за отрицание факта геноцида советского народа мной направлен на отзыв в правительство РФ и Верховный суд», — добавила парламентарий.

Занко заявила, что законопроект планируется внести на рассмотрение Госдумы в весеннюю сессию, все будет зависеть от ответов правительства Российской Федерации и Верховного Суда.

Ранее о подготовке проекта в Госдуме рассказала вице-спикер ГД Ирина Яровая.