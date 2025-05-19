Депутат рассказала о проекте о наказании за отрицание геноцида народа СССР

«Продолжаю работать над законодательной защитой исторической памяти. Разработала новый законопроект. Что предлагается? Введение уголовной ответственности (до 5 лет лишения свободы) за отрицание факта геноцида советского народа, совершенного нацистами и их пособниками. Введение ответственности за уничтожение или повреждение памятников и захоронений жертв геноцида — до 5 лет лишения свободы», — написала она.