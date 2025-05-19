Клишас не поддержал слова Толстого об актуальности изменения Конституции

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас не поддержал слова вице-спикера Госдумы Петра Толстого об актуальности внесения изменений в Конституцию РФ, предложив «пожить» по действующей редакции документа.
Ранее Толстой выразил уверенность, что Конституцию России ждут изменения, причем более существенные, чем те, которые были пять лет назад.
«Уважаю коллегу Петра Толстого, но предлагаю всем пожить по действующей редакции Конституции», — написал Клишас в своём Telegram-канале.