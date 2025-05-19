Пожилые люди в зоне риска: терапевт Кондрахин рассказал, чем опасна густая кровь

— Это исследование показывает уровень свертываемости кровеносной системы и то, насколько она напряжена. По этим показателям (всего их пять) можно определить ее состояние: либо она в норме, либо есть нехватка каких-то параметров и кровь слишком жидкая или слишком густая. Исходя из этого исследования врач может решить, требуются ли пациенту специальные лекарства или нет, — пояснил специалист.