Пожилые люди в зоне риска: терапевт Кондрахин рассказал, чем опасна густая кровь

Густота крови показывает, насколько хорошо она циркулирует по сосудам. Также этот показатель может косвенно указывать на возможные патологии кровеносной системы. Однако принимать кроверазжижающие препараты без назначения врача строго запрещается. Как определяется вязкость крови, можно ли заметить изменения в ее состоянии самостоятельно и когда стоит применять медикаментозную терапию, «Вечерняя Москва» выясняла с экспертом.
Как определяется густота крови.
Густота крови определяется с помощью специального исследования — коагулограммы крови, рассказал врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.
— Это исследование показывает уровень свертываемости кровеносной системы и то, насколько она напряжена. По этим показателям (всего их пять) можно определить ее состояние: либо она в норме, либо есть нехватка каких-то параметров и кровь слишком жидкая или слишком густая. Исходя из этого исследования врач может решить, требуются ли пациенту специальные лекарства или нет, — пояснил специалист.
Чаще всего признаки сгущения крови встречаются у более пожилых людей, подчеркнул врач.
— Как правило, у них кровь становится гуще, потому что организму уже сложно удерживать уровень воды в норме. Кровь сложнее двигается по капиллярам, а сердцу приходится работать в усиленном режиме. У таких пациентов риски тромбоэмболии вырастают в несколько раз, — предупредил Кондрахин.
Жидкая или густая — что опаснее?
В норме кровь не жидкая и не густая, а когда она приобретает такие характеристики врачи начинают искать патологии и предупреждают о возможных рисках.
— К примеру, слишком жидкая кровь опасна тем, что она способствует железодефицитной анемии, а также увеличивает вероятность большой потери крови даже при незначительных ранениях. А густая кровь приводит к тромбоэмболии из-за того, что она в таком состоянии начинает сворачиваться, — предупредил терапевт.
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Можно ли самостоятельно определить густоту крови.
По мнению эксперта, человек может только предположить, что у него слишком густая или жидкая кровь:
— К примеру, когда при случайном ранении кровь не вытекает из раны или когда при сдаче анализа врачи говорит, что кровь в пробирке свернулась. Эти признаки являются поводом для сдачи коагулограммы, — сообщил Кондрахин.
Если коагулограмма подтвердит сгущение крови, врачи будут искать причину возникновения проблемы, рассказал Кондрахин. Но специализированные препараты для разжижения крови могут быть назначены только при наличии подтвержденных диагнозов, среди которых:
тромбоэмболия;фибрилляция предсердий;тромбофлебит (осложнение варикоза);инфаркты (в прошлом);инсульты (в прошлом).
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