Суд оштрафовал Apple на 7,5 миллиона рублей за пропаганду ЛГБТ*

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Таганский суд Москвы оштрафовал на 7,5 миллиона рублей компанию Apple по трем протоколам за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
«Постановлением Таганского районного суда города Москвы признать виновным Apple Distribution International LTD в совершении административного правонарушения, предусмотренного часть 3 статьи 6.21 КоАП РФ, назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 7,5 миллиона рублей», — огласила решение судья Александра Анохина.
Ранее в понедельник этот же суд штрафовал компанию за два анализ протокола, по каждому из них было назначено по 2,5 миллиона рублей.
Все три судебных заседания проходили в закрытом режиме, журналистов пустили лишь на оглашение решений.
На закрытии настаивал юрист компании, поскольку в заседании разглашались конфиденциальные данные, касающиеся работы сервисов, «очень чувствительной» переписки внутри компании Apple и официальных документов.
Протоколы были составлены в отношении компании Apple Distribution International LTD за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений по части 3 статьи 6.21 КоАП РФ. Подробностями в суде поделиться отказались, юрист компании воздержалась от комментариев, другая сторона отсутствовала на заседании.
Кроме того, в этот же день суд позднее рассмотрит еще один протокол в отношении Apple за отказ удалить запрещённый контент (по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ).
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