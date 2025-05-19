Надолго ли в Беларусь пришло тепло, рассказали синоптики

«На текущей неделе май приоткроет дверцу более теплым воздушным массам. В результате температурный фон станет повышаться, постепенно возвращаясь в климатическое русло. Ночные минимумы окажутся в диапазоне от 3−7 до 9−14 градусов тепла, а дневные максимумы станут колебаться от плюс 13 до плюс 25. При этом периодически майское солнце будут закрывать облачные массивы фронтальных разделов, которые обусловят дожди различной интенсивности. В дневные часы в пятницу, 23 мая, в отдельных районах осадки достигнут критериев сильных. При активном развитии атмосферных процессов местами дожди будут сопровождаться грозами, а в четверг, 22 мая, и сильным порывистым ветром», — рассказали в Белгидромете.
Во вторник, 20 мая, ночью и утром на большей части территории, днем преимущественно по юго-востоку страны пройдут кратковременные дожди. Днем местами по юго-востоку возможны грозы. В ночные и утренние часы в отдельных районах ожидается слабый туман. Температура воздуха ночью составит 4−10 градусов выше нуля, днем — 15−21 градус тепла.
В среду, 21 мая, будет преимущественно без осадков, лишь ночью местами по северо-востоку, а днем по западу пройдут небольшие кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах возможен слабый туман. Температура воздуха ночью составит 3−9 градусов выше нуля, днем — от плюс 16 по северу до 24 градусов тепла по югу и юго-западу.
В четверг, 22 мая, ночью местами по северо-западу, днем на большей части территории Беларуси пройдут кратковременные дожди. В дневные часы в отдельных районах возможны грозы, при грозах прогнозируется усиление ветра порывами 15−18 м/с. Ночью и утром местами ожидается слабый туман. Температура воздуха ночью составит от плюс 3 по востоку до плюс 12 по западу, днем — 17−24 градуса тепла.
В пятницу, 23 мая, на большей части территории страны пройдут дожди, днем местами сильные дожди. В отдельных районах возможны грозы. Температура воздуха ночью составит 7−14 градусов выше нуля, днем — от плюс 13 по западу до плюс 25 по юго-востоку.
«Однако период майских 20-градусных отметок будет длиться недолго. Так, в субботу к нам прорвется очередной атмосферный фронт, который принесет новые порции осадков и небольшое похолодание. В воскресенье влияние фронтального раздела ослабеет и с ростом атмосферного давления осадки примут кратковременный, локальный характер. В результате поступления прохладных воздушных масс температурный фон станет понижаться и на середину дня окажется в пределах от 10−13 до 17−19 градусов тепла, лишь в субботу местами солнце еще успеет прогреть воздух до плюс 20−23. В ночные и утренние часы при колебаниях температурного фона в отдельных районах будут сгущаться непродолжительные туманы», — отметили в Белгидромете.
В субботу, 24 мая, на большей части территории страны пройдут дожди. В отдельных районах возможны грозы. Температура воздуха ночью составит 5−12 градусов выше нуля, по юго-востоку — до плюс 14. Днем будет 10−17 градусов тепла, местами — плюс 18−23.
В воскресенье, 25 мая, местами по Беларуси пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах возможны грозы. Ночью и утром местами ожидается слабый туман. Температура воздуха ночью составит 2−8 градусов выше нуля, по востоку — до плюс 11. Днем будет 13−19 градусов тепла.