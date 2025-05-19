Надолго ли в Беларусь пришло тепло, рассказали синоптики

«Однако период майских 20-градусных отметок будет длиться недолго. Так, в субботу к нам прорвется очередной атмосферный фронт, который принесет новые порции осадков и небольшое похолодание. В воскресенье влияние фронтального раздела ослабеет и с ростом атмосферного давления осадки примут кратковременный, локальный характер. В результате поступления прохладных воздушных масс температурный фон станет понижаться и на середину дня окажется в пределах от 10−13 до 17−19 градусов тепла, лишь в субботу местами солнце еще успеет прогреть воздух до плюс 20−23. В ночные и утренние часы при колебаниях температурного фона в отдельных районах будут сгущаться непродолжительные туманы», — отметили в Белгидромете.