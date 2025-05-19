Оргеевский «Милсами» стал чемпионом Молдовы по футболу: Теперь клуб выступит в Лиге Чемпионов — ждем в гости «Барселону», «Реал» и «Пари Сен-Жермен»

В последнем туре чемпионата Молдовы по футболу в Тирасполе сошлись местный «Шериф» и оргеевский «Милсами». Оба претендента на золотые медали, но тираспольчане к этому моменту отставали от соперников на одно очко. И им нужна была только победа, чтобы стать чемпионами.