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Оргеевский «Милсами» стал чемпионом Молдовы по футболу: Теперь клуб выступит в Лиге Чемпионов — ждем в гости «Барселону», «Реал» и «Пари Сен-Жермен»

Матч в Тирасполе с «Шерифом» завершился со счетом 0:0.

Источник: Комсомольская правда

В последнем туре чемпионата Молдовы по футболу в Тирасполе сошлись местный «Шериф» и оргеевский «Милсами». Оба претендента на золотые медали, но тираспольчане к этому моменту отставали от соперников на одно очко. И им нужна была только победа, чтобы стать чемпионами.

Хозяева атаковали весь матч, имели несколько убойных моментов, но мяч упрямо не шел в ворота. Итог — 0:0, а значит, «Милсами» снова на вершине!

Теперь клуб выступит в Лиге Чемпионов — ждем в гости «Барселону», «Реал» и «Пари Сен Жермен»!

Для «Милсами» это второй титул — первый был в 2015 году. Команду основал Илан Шор, лидер блока «Победа».

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