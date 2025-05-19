Садоводы раскрыли три главных секрета ухода за огурцами

Ключ к хорошему урожаю кроется в трех важных аспектах ухода за растениями. О них в беседе с NEWS.ru рассказал председатель Московского союза садоводов, агроном Андрей Туманов. Например, полив огурцов должен осуществляться исключительно теплой водой. Идеальным вариантом станет отстоянная вода из бочки, которая успела прогреться на солнце.