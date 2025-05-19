Садоводы раскрыли три главных секрета ухода за огурцами

Ключ к хорошему урожаю кроется в трех важных аспектах ухода за растениями. О них в беседе с NEWS.ru рассказал председатель Московского союза садоводов, агроном Андрей Туманов. Например, полив огурцов должен осуществляться исключительно теплой водой. Идеальным вариантом станет отстоянная вода из бочки, которая успела прогреться на солнце.
— Холодая вода из скважины или колодца для огурцов противопоказана. Для ухода за посадками используйте комплексные минеральные удобрения, где есть азот, фосфор и калий, — это семейство тыквенных, — рассказал Андрей Туманов.
Особое внимание стоит уделить выбору соседей для огурцов. Как представитель семейства тыквенных, огурец плохо уживается со своими «родственниками» — кабачками, патиссонами и тыквой. Такое соседство может привести к снижению урожайности.
В прохладные дни специалист советует укрывать растения пленкой, снимая ее в дневное время. Также он отмечает, что выращивание в теплице позволяет получить значительно больший урожай по сравнению с открытым грунтом.