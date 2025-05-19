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В СК разработали методику для опознания преступника по походке

Бастрыкин: НИИ криминалистики СК разработал методику для опознания по походке.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 19 мая — РИА Новости. Методику исследования походок человека разработал Научно-исследовательский институт криминалистики Следственного комитета, заявил на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ) председатель СК Александр Бастрыкин.

«Наш центр, про который я говорю, большую работу провел в конкретных направлениях по раскрытию преступлений. В качестве примера — опознание человека по походке: разработан комплекс признаков, характеризующих походку, апробированы результаты в декабре 2024 года, подготовлена методика исследования походок человека. “Я своего милого узнаю по походке” — помните, есть такая песня? Не помните? Вот мы тоже используем походку для того, чтобы узнать нашего “милого” — возможного подозреваемого», — сообщил Бастрыкин на сессии «Криминалистика для правосудия будущего».

Тринадцатый Петербургский международный юридический форум проходит с понедельника по среду в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.