В СК разработали методику для опознания преступника по походке

«Наш центр, про который я говорю, большую работу провел в конкретных направлениях по раскрытию преступлений. В качестве примера — опознание человека по походке: разработан комплекс признаков, характеризующих походку, апробированы результаты в декабре 2024 года, подготовлена методика исследования походок человека. “Я своего милого узнаю по походке” — помните, есть такая песня? Не помните? Вот мы тоже используем походку для того, чтобы узнать нашего “милого” — возможного подозреваемого», — сообщил Бастрыкин на сессии «Криминалистика для правосудия будущего».