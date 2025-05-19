В Чувашии задержали троих мужчин по подозрению в похищении человека

«Затем они привезли мужчину в съемную квартиру в городе Шумерля, где, высказывая угрозы расправой, продолжили вымогать деньги, требуя собрать необходимую сумму и перевести на их банковский счет. На следующее утро они снова поместили потерпевшего в автомобиль, намереваясь вывезти его за пределы республики. По пути мужчине удалось сбежать, уговорив подозреваемых остановить машину под предлогом необходимости сходить в туалет», — говорится в сообщении СУСК.