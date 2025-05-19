В Чувашии задержали троих мужчин по подозрению в похищении человека

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 мая — РИА Новости. Трое мужчин задержаны в Чувашии по подозрению в похищении человека, у которого они вымогали 1 миллион рублей, сообщило региональное следственное управление СК РФ.
По версии следствия, трое мужчин договорились похитить знакомого с целью вымогательства. Один из подозреваемых договорился о встрече с потерпевшим вечером 15 мая в одном из дворов города Чебоксары. Когда мужчина пришел на встречу, злоумышленники, угрожая ножом и применением насилия, усадили его в машину и потребовали передать им 1 миллион рублей, отмечает следствие.
«Затем они привезли мужчину в съемную квартиру в городе Шумерля, где, высказывая угрозы расправой, продолжили вымогать деньги, требуя собрать необходимую сумму и перевести на их банковский счет. На следующее утро они снова поместили потерпевшего в автомобиль, намереваясь вывезти его за пределы республики. По пути мужчине удалось сбежать, уговорив подозреваемых остановить машину под предлогом необходимости сходить в туалет», — говорится в сообщении СУСК.
После обращения потерпевшего в правоохранительные органы личности злоумышленников были оперативно установлены, 17 мая при силовой поддержке Росгвардии они были задержаны. Возбуждено уголовное дело по статье 126 УК РФ (похищение человека), трое подозреваемых по ходатайству следствия заключены под стражу.