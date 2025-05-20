Алексей Беспрозванных рассказал о 400 га цветущих садов, пострадавших от заморозков в Калининградской области

В Калининградской области в период с 6 по 13 мая от ночных заморозков пострадали плодовые и ягодные культуры, посевы. Областной минсельхоз зафиксировал больше 400 га пострадавших цветущих садов и ягодников, более 60% плодоносящих насаждений, также порядка 1,2 тыс. га рапса. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Алексей Беспрозванных.
«Такой аномальной погоды в период массового цветения не было последние 20 лет», — прокомментировал глава региона.
По данным властей, больше всего пострадали Багратионовский, Зеленоградский, Гурьевский, Гвардейский, Краснознаменский и Черняховский районы.
На ближайшем заседании комиссии по ЧС проблему обсудят, решат, как помочь фермерам.
Поручено определить суммы ущерба и механизмы компенсации аграриям.