Ливни с грозой и градом ожидаются в Ростовской области до конца 19 мая

Не следует спускаться в подземные переходы и другие заглубленные помещения, а также переходить улицу в потоке воды. Нельзя подходить к витринам и оборванным проводам. При скачках электричества в домах нужно отключать всю технику. Просить о помощи нужно по номерам «101» или «112».