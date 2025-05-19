Ливни с грозой и градом ожидаются в Ростовской области до конца 19 мая

Местами по Ростовской области до конца суток 19 мая ожидаются грозовые дожди с градом и ветром до 20−23 м/с. Объявлено штормовое предупреждение. Об этом со ссылкой на синоптиков сообщают власти донской столицы.
Всех просят быть осторожными. Во время непогоды лучше находиться в помещении, но, если стихия застала на улице, нельзя стоять рядом с деревьями, легкими мачтами и раскачивающимися вывесками.
Не следует спускаться в подземные переходы и другие заглубленные помещения, а также переходить улицу в потоке воды. Нельзя подходить к витринам и оборванным проводам. При скачках электричества в домах нужно отключать всю технику. Просить о помощи нужно по номерам «101» или «112».
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