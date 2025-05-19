Нейросеть GPT-4 превзошла 64% пользователей сети в умении вести онлайн-дебаты

В рамках каждого раунда этих диспутов участники должны были подготовить максимально убедительные аргументы на заранее определенную точку зрения на вопрос, представить их оппоненту и зрителям, а также оценить вероятность того, что их противник был не человеком, а нейросетью. В реальности, им могли быть как другие добровольцы, так и GPT-4, причем и в том, и в другом случае ученые иногда заранее предоставляли одному из участников дебатов доступ к данным оппонента.