В Уфе перекроют движение из-за тренировки по тушению пожаров

Администрация Уфы сообщила о перекрытии движения в Затоне. По предоставленным данным, ограничение запланировано на 20 мая.
В качестве причины названа тренировка по тушению лесных пожаров комиссией по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности в столице.
В период с 8:00 до 13:00 ограничат движение на улицах Михалева, Зайцева, Камышлинской, Ферганской. Водителей попросили планировать свой маршрут заранее.
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