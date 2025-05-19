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В Уфе перекроют движение из-за тренировки по тушению пожаров

Администрация столицы Башкирии сообщила о перекрытии дорог.

Источник: Комсомольская правда

Администрация Уфы сообщила о перекрытии движения в Затоне. По предоставленным данным, ограничение запланировано на 20 мая.

В качестве причины названа тренировка по тушению лесных пожаров комиссией по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности в столице.

В период с 8:00 до 13:00 ограничат движение на улицах Михалева, Зайцева, Камышлинской, Ферганской. Водителей попросили планировать свой маршрут заранее.

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