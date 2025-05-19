В Узбекистане появится Узбекско-Французский университет

Vaib.uz (Узбекистан. 19 мая). С 1 сентября 2025 года в Узбекистане начнёт работу новый вуз — Узбекско-Французский университет, созданный в рамках межправительственного соглашения между Узбекистаном и Францией. Об этом сообщили в Министерстве высшего образования, науки и инноваций.