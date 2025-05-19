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В Узбекистане появится Узбекско-Французский университет

Vaib.uz (Узбекистан. 19 мая). С 1 сентября 2025 года в Узбекистане начнёт работу новый вуз — Узбекско-Французский университет, созданный в рамках межправительственного соглашения между Узбекистаном и Францией. Об этом сообщили в Министерстве высшего образования, науки и инноваций.

Источник: Vaib.Uz

На первом этапе университет будет размещён на базе Ташкентского государственного технического университета. Здесь будет открыт факультет гуманитарных наук, на котором начнётся подготовка магистров по направлению «Французский язык и французская литература».

Это первый шаг в масштабной образовательной инициативе, направленной на укрепление академического сотрудничества между двумя странами.

В перспективе планируется открытие ещё двух факультетов: инженерного, с уклоном в биоинформатику и возобновляемые источники энергии, а также транспортного, специализирующегося на интеллектуальных транспортных системах и логистике.

Создание вуза позволит узбекским студентам получать образование по международным стандартам, расширит академические связи с французскими университетами и откроет новые возможности для научных исследований и инноваций.