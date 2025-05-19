В Узбекистане появится Узбекско-Французский университет

На первом этапе университет будет размещён на базе Ташкентского государственного технического университета. Здесь будет открыт факультет гуманитарных наук, на котором начнётся подготовка магистров по направлению «Французский язык и французская литература».
Это первый шаг в масштабной образовательной инициативе, направленной на укрепление академического сотрудничества между двумя странами.
В перспективе планируется открытие ещё двух факультетов: инженерного, с уклоном в биоинформатику и возобновляемые источники энергии, а также транспортного, специализирующегося на интеллектуальных транспортных системах и логистике.
Создание вуза позволит узбекским студентам получать образование по международным стандартам, расширит академические связи с французскими университетами и откроет новые возможности для научных исследований и инноваций.