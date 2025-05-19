В МВД предупредили о новой схеме мошенничества в Telegram

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Мошенники публикуют вакансию куратора онлайн-школы в Telegram, когда пользователь откликается, «рекламщик» сообщает, что вакансия закрыта, но предлагает заняться инвестициями и направляет на фишинговый ресурс или передает номер в мошеннический колл-центр, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
В ведомстве пояснили, что мошенники публикуют вакансии в анонимных группах, которые начинаются следующим образом: «Нужны кураторы в онлайн-школу (да, можно без опыта) … проверка домашних заданий по чек-листу, напоминание ученикам о предстоящих уроках, двухчасовой рабочий день».
Когда пользователь откликается на «вакансию», его убеждают, что набор закончен и вместо этого предлагают более прибыльный заработок.
«Сейчас основной набор уже завершен — нужное количество человек приняли, и вакансию сняли. Но я хочу поделиться другим, даже более интересным вариантом, который работает лично для меня», — следует из опубликованных ведомственных материалов.
Правоохранители пояснили, что крупные компании, размещая информацию о появившихся вакансиях в своих каналах, прикрепят ссылку на официальный сайт, за которым последует личное собеседование.
«Фрилансеры предпочитают искать заказы на биржах, где предусмотрены механизмы защиты интересов как исполнителя, так и заказчика. Ни те, ни другие не предлагают 3 тысячи рублей за два часа просмотра видео или “напоминание о ученикам о предстоящих уроках”», — заключили в ведомстве.