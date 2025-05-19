В МВД предупредили о новой схеме мошенничества в Telegram

«Фрилансеры предпочитают искать заказы на биржах, где предусмотрены механизмы защиты интересов как исполнителя, так и заказчика. Ни те, ни другие не предлагают 3 тысячи рублей за два часа просмотра видео или “напоминание о ученикам о предстоящих уроках”», — заключили в ведомстве.