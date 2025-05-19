Как самарских инвалидов-колясочников испытывают городской транспорт и тротуары?

Представьте, что вы — один из почти ста тысяч инвалидов, живущих сегодня в областной столице… А может, вам и представлять не нужно, потому что ту или иную степень инвалидности имеет почти каждый двенадцатый горожанин. Как вам зарабатывать на хлеб, насколько удобно передвигаться по городу и к кому идти со своими проблемами?