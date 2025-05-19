Как самарских инвалидов-колясочников испытывают городской транспорт и тротуары?

Представьте, что вы — один из почти ста тысяч инвалидов, живущих сегодня в областной столице… А может, вам и представлять не нужно, потому что ту или иную степень инвалидности имеет почти каждый двенадцатый горожанин. Как вам зарабатывать на хлеб, насколько удобно передвигаться по городу и к кому идти со своими проблемами?
А если вы колясочник, то вам нужна коляска, которую дадут не скоро; нужны ровные тротуары, чтобы не сломать ваши «новые ноги» и много чего еще, чтобы ощущать себя относительно полноценным жителем города-миллионника.
Какие условия для них создали городские власти и что пока не сделано — мы узнали из разговора с председателем Самарской городской общественной организации инвалидов-колясочников «Ассоциация Десница» Евгением Печерских, который сам является инвалидом I группы с 1992 года после травмы позвоночника во время службы в ФСБ на территории Оренбурга.
Каждый двенадцатый.
«Десница» занимается защитой прав инвалидов, интеграцией их в общество и созданием доступной городской среды для людей с ограниченными возможностями здоровья. В ней, по словам Печерских, состоит 247 человек, которые защищают интересы людей с инвалидностью, решают их проблемы с образованием и трудоустройством. Ежегодно за помощью к ним обращаются 3000 человек.
Печерских пришёл к мысли создать организацию после того, как с 1996 по 1997 год работал над шведской методикой в тольяттинском реабилитационном комплексе «Преодоление». По этой методике человека ставят в условия, при которых он должен всё делать сам и доказать себе, что способен справляться без посторонней помощи. «Десницу» он создавал как организацию, которая поможет людям с инвалидностью реабилитироваться и стать независимыми.
Сегодня в Самаре проживает 97 с лишним тысяч людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Они приходят в организацию за помощью в решении порой самых простых и банальных для здорового человека бытовых вопросов. Не говоря уже о проблемах с транспортом, доступностью инфраструктуры и трудоустройством. Это три кита, на которых держится мир людей с ОВЗ.
Транспорт.
Для инвалидов одна из ключевых проблем — передвижение. От того, как обустроены дороги и транспорт, зависит и то, насколько колясочник может самостоятельно перемещаться.
«У нас дороги ремонтируются в соответствии с программами — городскими, областными и федеральными. Но ремонтируют только дороги автомобильные, а пешеходная инфраструктура в этот ремонт не входит. Получается, что по дорогам можно проехать, но перейти эту дорогу по пешеходному переходу инвалиду невозможно, потому что он не приспособлен», — рассказал Печерских.
Если на неровных тротуарах могут спотыкаться и обычные граждане, то для людей с инвалидностью движение по ним может стать настоящим испытанием. По мнению Печерских, самая неприспособленная дорога — отрезок от Московского шоссе до улицы Молодёжная. Там проехать на коляске по пешеходным тротуарам просто невозможно, считает председатель «Десницы». Нередко на пешеходных дорожках устанавливают тактильную плитку. Она призвана помочь слабовидящим, но зачастую делает только хуже. Евгений Печерских так объяснил причину:
«Эта плитка укладывается за 30 см до пешеходного перехода, ширина плитки должна быть 60 см. В городе очень часто эта плитка устанавливается совершенно неправильно. Незрячие не знают, куда им идти, куда двигаться. Это опасно и для остальных граждан: зимой и после дождя плитка скользкая. Идти по ней, даже если она под наклоном, очень непросто».
По этим тротуарам инвалиды добираются до остановок, с которыми тоже не всё ладно. Евгений Печерских рассказал, что в таком случае приходится делать:
«Инвалиды четко понимают, что на той или иной остановке сесть в транспорт невозможно, поэтому туда не идут. Например, неплохо обустроены остановки на Московском шоссе. А вот большинство трамвайных остановок, особенно в старом городе, и 100% остановок на отдельных улицах, например, на улице Вольской, не приспособлены для посадки людей с инвалидностью».
По данным на декабрь 2024 года на маршрутах Самары работают 400 автобусов, которые оборудованы аппарелями специально для инвалидов-колясочников. Но, несмотря на это, зачастую попасть в такие автобусы на коляске невозможно.
«В автобусах есть аппарель, которая должна откидываться при посадке человека с инвалидностью, но очень часто специального инструмента, ключа для открывания аппарели, в автобусе не бывает», — объяснил Евгений Печерских.
На вопрос, как быть инвалиду, если его не сажают на автобус, Печерских ответил, что им приходится ждать следующего. Альтернативой может быть сервис «Социальное такси», которым пользуются по 150−180 раз в день. По идее, это альтернатива автобусам, но есть несколько нюансов: нужно подавать заявку за три дня до поездки, количество бесплатных поездок ограничено и доехать можно лишь до объектов социальной инфраструктуры: больницы, поликлиники, реабилитационные центры, протезно-ортопедическое предприятия, центры занятости.
Доступность.
Допустим, инвалид смог доехать до нужного ему места. В какие самарские учреждения он сможет зайти сам, а в какие нет?
"Областная библиотека, детская библиотека, как и большинство их после ремонта в принципе обустроены. Если у нас первый пандус в учебном заведении был построен в 2001 году, то сейчас количество обустроенных школ в области порядка 237. Одна из больших проблем — больницы: в них нет палат, оборудованных для колясочников. Это касается практически всех лечебных учреждений. Это больница Пирогова, восьмая медсанчасть, больница Семашко. В поликлинике № 1 перекрыт пандус, в поликлинике № 6 попасть внутрь практически невозможно.
А из госучреждений многие недоступны, начиная с Министерства образования, заканчивая Министерством социально-демографической и семейной политики. Мэрия Самары — также недоступна для колясочника: нет подъемников, нет приспособленных туалетов. Обычно инвалидов поднимают два или три человека«, — рассказал председатель “Десницы”.
В прошлом десятилетии в нашей области появился первый доступный пляж на Некрасовском спуске. С тех пор появилось ещё два, причем один из них в Тольятти. По-хорошему, все пляжи должны быть пригодными для инвалидов, но процесс идёт медленно, потому что, помимо 100% доступности городской среды для инвалидов, при распределении бюджета по расходным статьям есть и другие приоритеты.
Коляска.
Помимо продуктов и оплаты квартиры нужно следить за коляской, а это дело не из дешёвых, особенно в случае колясок с электродвигателем. Как рассказал наш собеседник, чтобы поменять эту деталь, нужно потратить 80−150 тысяч, столько же придется отдать за замену редуктора.
Если у вас сломаются и двигатель, и редуктор, то ремонт обойдется в триста тысяч рублей. И остаётся надеяться, что срок гарантии ещё не истёк:
"Инвалид имеет право на бесплатный ремонт в случае, если он обращается в социальный фонд, и ему выдаются направления на ремонт. Гарантии на коляски обычно выдаются на год.
Но у нас почти нет предприятий, которые могли бы отремонтировать коляску. Как правило, доходит до того, что коляску признают вышедшей из строя и выдают новую", — сообщил Печерских.
При этом одной коляской вряд ли обойдешься. Их может быть несколько: для дома, для прогулок и для спорта. Но на деле у большинства инвалидов их две: домашняя и прогулочная, сообщил Печерских.
Основное отличие колясок — в колёсах: у комнатных они литые, как правило, полиуретановые и позволяют комфортно передвигаться по квартире (цена — от 14 000 до 42 000 рублей). Прогулочная имеет надувные колёса для амортизации и удобства при перемещении по неровной поверхности (цена аналогична прогулочным). Спортивные сделаны из более прочных и лёгких сплавов для высоких нагрузок (цены от 74 000 до 931 000 рублей). Отдельным пунктом стоят коляски на электродвигателе: от 75 000 до 1 122 000 рублей.
Исходя из цифр можно сделать вывод, что действительно хорошая коляска может стоить как автомобиль или мотоцикл. Но коляску нужно ещё дождаться:
«Если я сегодня, допустим, получил инвалидность, то в течение полугода, максимум года я коляску получу», — объяснил председатель «Десницы».
Трудоустройство.
Дорогие коляски, ремонт и маленькая пенсия побуждают инвалидов-колясочников к поиску работы. Но статистика по областной столице скромная: Евгений Печерских рассказал, что из всех 97 тысяч инвалидов Самары трудоустроено лишь 36% из них. Остальные 64% живут на помощь близких и волонтеров.
70-летний глава «Десницы» подчеркнул, что трудоустройство является важнейшим пунктом на пути реабилитации человека, ведь это позволит ему самостоятельно зарабатывать на жизнь, быть более независимым и полезным обществу. Но благие намерения — это одно, а реалии для трудоустройства инвалидов другие:
"Существуют стереотипы по отношению к людям с инвалидностью. То, что инвалид якобы может плохо работать, у него сокращённый рабочий день, его трудно будет уволить. Ну и, естественно, создание необходимых условий для трудоустройства, если это колясочник, или человек незрячий, или слабослышащий.
Второе — в городе достаточно проблем с доступом людей с инвалидностью к объектам социальной инфраструктуры, к объектам, где люди могут трудиться", — объяснил Печерских.
Если же инвалид не получает зарплату, то ему приходится жить на довольно скромную пенсию в пределах 10000 — 14 000 рублей. По словам Печерских, за 2025 год «Десница» трудоустроила шесть человек, у организации есть база данных компаний, которым нужны сотрудники, в том числе с инвалидностью.
Планы.
В планах организации на 2025-й — обсудить с городской администрацией обустройство остановок общественного транспорта для инвалидов и реальную возможность передвигаться на нем.
«Мы провели паспортизацию 62 остановок в городе Самаре и по этим остановкам нами были составлены планы по их приведению в соответствие с требованиями. Два года назад мы встречались с министром транспорта, в то время Иваном Пивкиным. Определялись с вопросом, какие остановочные пункты строить и закупать. Потом его посадили. С новым министром транспорта планируем летом встретиться», — поделился председатель «Десницы».
В сентябре представители «Десницы», инвалиды-колясочники, проведут «Уроки доброты» в 101-й, 139-й, 45-й и 54-й школах, на которых расскажут о трудностях жизни инвалидов и как им можно помочь.
По мнению Печерских, чтобы в Самаре инвалидам-колясочникам было проще жить, им нужно помогать системно и комплексно:
«Нельзя решить проблему, допустим, отношения к инвалидам, не изменив инфраструктуру, и наоборот», — считает наш собеседник.
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