Мэр Самары Иван Носков проверил проблемные адреса в Красноглинском районе

Мэр Самары Иван Носков сообщил в своём телеграм-канале о рабочей поездке по обращениям жителей Красноглинского района.
Он посетил аварийный дом № 39 по улице 2-й квартал в посёлке Мехзавод. Дом признан аварийным в 2022 году и включён в следующий этап расселения по региональной программе. Сейчас дом поддерживает управляющая компания: отремонтированы подъезды, установлены маяки. Временный переезд жители отклонили.
«Будем максимально ускорять расселение аварийных домов, чтобы наверстать программу», — отметил мэр.
В микрорайоне Орловский остаются проблемы с подъездными путями и освещением. Город формирует участки под строительство дороги, на что потребуется 2−3 месяца. Построят временную дорогу в этом году, проект освещения начнут разрабатывать.
Также по просьбе жителей пройдёт встреча с ресурсоснабжающими организациями. Жителям представят производственную программу СКС по сетям водоснабжения и водоотведения.
Ранее в сквере «Южный» установили новый арт-объект — модель маяка и дома смотрителя.
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