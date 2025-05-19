Мэр Самары Иван Носков проверил проблемные адреса в Красноглинском районе

Он посетил аварийный дом № 39 по улице 2-й квартал в посёлке Мехзавод. Дом признан аварийным в 2022 году и включён в следующий этап расселения по региональной программе. Сейчас дом поддерживает управляющая компания: отремонтированы подъезды, установлены маяки. Временный переезд жители отклонили.