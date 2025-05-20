Крымчане могут бесплатно пройти диагностику на меланому 26 мая

В Симферополе 26 мая в Клиническом кожно-венерологическом диспансере пройдет акция, приуроченная к Всемирному дню диагностики меланомы.
Региональный минздрав запустил акцию, чтобы люди лучше понимали риски долгого пребывания на солнце и в солярии. Любой желающий может пройти обследование, чтобы вовремя обнаружить возможные злокачественные изменения кожи.
Запись на бесплатную диагностику ведется по телефонам: 8 (3652) 272−514 или 8 (3652) 274−116. При себе нужно будет иметь паспорт, СНИЛС и ОМС.
Меланома — наиболее опасная разновидность онкологического заболевания. Она характеризуется быстрым распространением метастазов, поэтому крайне важно выявить её на ранней стадии.