В СК предложили создать госорган по кибербезопасности

«Представляется, что нужен специальный государственный орган по кибербезопасности, который будет накапливать в себе информацию о всех киберинцидентах, то есть фиксировать все, что сегодня в руках у киберпреступников самое прогрессивное есть, и предлагать правоохранительным органам способы противодействия этому, в том числе на опережение», — сказал он на полях ПМЮФ.