В Госдуме предложили ежегодно тестировать обучающихся детей мигрантов

По мнению авторов инициативы, прохождение таких курсов позволит учителям в общеобразовательных учреждениях сосредоточиться на обучении детей российских граждан, уже владеющих русским языком, что в свою очередь позволит обеспечить соблюдение образовательных стандартов и создаст условия для повторной интеграции детей в общий учебный процесс после достижения необходимого уровня владения языком.