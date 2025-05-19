Телефонные мошенники провели операции на 6,9 миллиарда рублей за I квартал

«Статистика Банка России: в первый квартал текущего года объем операций без добровольного согласия клиентов финансовых организаций составил почти 6,9 миллиарда рублей, общее количество событий — 296 тысяч. Значительная часть совершается с использованием телефонных звонков интернет-мошенниками с использованием методов социальной инженерии. Больше всего денег мошенники похитили через каналы дистанционного обслуживания — это онлайн-банкинг, и один из способов — внедрение на устройство пользователя вредоносной программы», — сказал Уваров.