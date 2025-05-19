Телефонные мошенники провели операции на 6,9 миллиарда рублей за I квартал

С. -ПЕТЕРБУРГ, 19 мая — РИА Новости. Операции без добровольного согласия клиентов банков на сумму 6,9 миллиарда рублей были проведены за первый квартал 2025 года с подачи телефонных мошенников, сообщил директор департамента информационной безопасности Центрального банка РФ Вадим Уваров во время Петербургского международного юридического форума.
«Статистика Банка России: в первый квартал текущего года объем операций без добровольного согласия клиентов финансовых организаций составил почти 6,9 миллиарда рублей, общее количество событий — 296 тысяч. Значительная часть совершается с использованием телефонных звонков интернет-мошенниками с использованием методов социальной инженерии. Больше всего денег мошенники похитили через каналы дистанционного обслуживания — это онлайн-банкинг, и один из способов — внедрение на устройство пользователя вредоносной программы», — сказал Уваров.
По его словам, защитные системы банков предотвратили порядка 44 миллиона попыток мошенников похитить деньги у клиентов финансовых организаций.
«Этот показатель в два раза превышает среднее значение за предыдущие четыре квартала. Это позволило спасти 4,6 триллиона рублей», — отметил Уваров.
XIII Петербургский международный юридический форум пройдет с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.