В квартирке за 31 тысячу евро — туалет и душевая на балконе: Рынок недвижимости Кишинева бьёт рекорды

А что у нас по доступности жилья? А у нас всё великолепно. Квартира, 21 кв. м, на Чеканах в Кишиневе с туалетом и душевой на балконе за 31 штуку евро.
Хотите, восседая на унитазе, любоваться видами из окна? Тогда это предложение для вас.
Однокомнатная квартира с удобствами на балконе — всего за 31 тысячу долларов [видео]
А что у нас по доступности жилья? А у нас всё великолепно. Квартира, 21 кв. м, на Чеканах в Кишиневе с туалетом и душевой на балконе за 31 штуку евро.
Хотите, восседая на унитазе, любоваться видами из окна? Тогда это предложение для вас.