Счет китайской пары в ресторане достиг двух метров в длину

Всего на банкет пара потратила 22 тысячи юаней, что примерно равно 244,6 тысячи рублей. При этом обычно на традиционных свадьбах в развитых регионах, например в Цзянсу и Чжэцзян, стол на 10 человек стоит около пяти тысяч юаней, или 55,6 тысячи рублей.