Счет китайской пары в ресторане достиг двух метров в длину

История о супердлинном чеке завирусилась в китайских социальных сетях. Об этом написало издание South China Morning Post.
Праздничный обед, на который пригласили 140 человек, проходил в формате шведского стола в ресторане Haidilao в Тайюане провинции Шаньси. Молодожены устроили банкет именно там после отмены буквально в последнюю минуту первоначальной брони в другом заведении.
«Друг предложил провести нашу свадьбу в ресторане с хот-потами. Мы с мужем оба большие поклонники Haidilao и однажды пошутили, что, возможно, наша свадьба могла бы пройти там. Неожиданная отмена вдохновила нас воплотить эту идею в жизнь», — рассказала невеста.
Интересно, что пара во время застолья пропустила произнесение традиционных клятв и тостов, чтобы непринужденно пообщаться с гостями. Однако танец льва — символ удачи в китайской культуре — молодожены все-таки исполнили.
Также влюбленные сообщили, что не принимали денежные подарки от гостей. По словам невесты, пока пара получала благословение и видела счастливые лица родственников и друзей, свадьба ощущалась действительно значимой. Помимо прочего, девушка добавила, что сохранит двухметровый чек как напоминание об этом дне.
Всего на банкет пара потратила 22 тысячи юаней, что примерно равно 244,6 тысячи рублей. При этом обычно на традиционных свадьбах в развитых регионах, например в Цзянсу и Чжэцзян, стол на 10 человек стоит около пяти тысяч юаней, или 55,6 тысячи рублей.
Ранее китаец подарил девушке помолвочное кольцо, которое невеста от неожиданности раскусила.