Поколение миллениалов: какие у них ценности, как они мыслят и от чего устали

Когда вы слышите, как миллениал жалуется на тревожность или очередной тупик в жизни — это не потому, что он «неженка». Просто на него давит не один стрессовый фактор, а сразу штук шесть. Причем все это — на фоне попыток быть успешным, красивым, осознанным и желательно без морщин до 40. Но среди них есть и те, кто отказался от бесконечной гонки: уехал в деревню, печет хлеб, собирает комиксы или ведет блог о марках.