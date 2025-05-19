14-летняя убийца девочки в Бердянске сообщила об убийстве еще нескольких детей

«Битцевский маньяк» Александр Пичушкин совершал убийства в основном на территории Битцевского лесопарка в Москве. Первая его жертва была убита в 1992 году, после чего на почти десятилетие он прекратил преступную деятельность. С 2001 по 2006 год вновь начал совершать убийства. Жертвами Пичушкина преимущественно становились мужчины, хотя среди убитых есть и три женщины.