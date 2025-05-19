В Госдуму внесли проект о ликвидации ЖСК после завершения строительства

«Концепция законопроекта направлена на ликвидацию ЖСК после выплаты последним членом такого кооператива пая за соответствующее жилое помещение, после чего собственники помещений в течение трех месяцев обязаны принять решение о реорганизации жилищного кооператива в товарищество собственников жилья либо об изменении способа управления МКД», — сказано в пояснительной записке.