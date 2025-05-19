В Госдуму внесли проект о ликвидации ЖСК после завершения строительства

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Члены комитета Госдумы по строительству и ЖКХ внесли на рассмотрение палаты законопроект о ликвидации жилищно-строительных кооперативов (ЖСК) после завершения строительства, чтобы они не могли управлять многоквартирными домами (МКД), документ доступен в думской электронной базе.
«Концепция законопроекта направлена на ликвидацию ЖСК после выплаты последним членом такого кооператива пая за соответствующее жилое помещение, после чего собственники помещений в течение трех месяцев обязаны принять решение о реорганизации жилищного кооператива в товарищество собственников жилья либо об изменении способа управления МКД», — сказано в пояснительной записке.
Согласно действующему законодательству, ЖСК выступает в качестве застройщика и обеспечивает на принадлежащем ему земельном участке строительство, реконструкцию МКД на основании выданного такому кооперативу разрешения на строительство в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.
Добавляется, что законопроектом предлагается наделить органы государственного жилищного надзора полномочием по обращению в суд с заявлением о ликвидации ЖСК после выплаты последним членом такого кооператива пая за соответствующее жилое помещение, а орган МСУ обязан провести открытый конкурс по отбору управляющей организации.
По мнению авторов законопроекта, его принятие позволит соблюсти основные цели создания ЖСК — завершение строительства дома и обеспечение жилыми помещениями граждан, а также исключить неисполнение собственниками помещений реализацию одного из трех способов управления таким домом при передаче права управления домом управляющей организации.