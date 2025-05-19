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В Башкирии 70,5 тысяч жителей выбрались из бедности

Минтруд Башкирии сообщил о снижении уровня бедности.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии за 2024 год 70,5 тыс. местных жителей перестали быть бедными. Об этом сообщили в министерстве семьи, труда, и социальной защиты населения региона.

По предоставленным данным, уровень бедности относительно 2023 года снизился на 7,8%. Годом ранее доход ниже прожиточного минимума имели 9,5% жителей республики, сообщила министр семьи региона Ленара Иванова.

Министр отметила, что благосостояние жителей республики исправилось из-за роста доходов населения. Кроме того, в регионе с 2020 года реализуется адресная помощь на основании социального контракта.

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