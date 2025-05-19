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Последние новости к вечеру 19 мая 2025 года

Обзор последних новостей к вечеру 19 мая 2025 года. Делимся информацией о событиях, произошедших в России и мире за день. Главные моменты 19 мая — в проекте Новости Mail.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 19 мая 2025 года.

Путин провел телефонный разговор с Трампом

Источник: Reuters

Президенты России и США провели телефонный разговор, который длился более двух часов. Путин назвал беседу откровенной и полезной, а также подтвердил, что Россия готова к мирному урегулированию конфликта с Украиной и поиску компромиссов. Он заявил, что РФ готова работать над меморандумом с Украиной, включающим и прекращение огня.

Российские войска освободили Новооленовку и Марьино

Источник: Алексей Коновалов/ТАСС

Минобороны РФ сообщило об освобождении двух населенных пунктов. Группировка войск «Центр» освободила Новооленовку в ДНР, а подразделения группировки войск «Север» — Марьино в Сумской области.

Умер Юрий Григорович

Источник: РИА "Новости"

На 99-м году жизни умер выдающийся балетмейстер Юрий Григорович. Он прославился работами в Большом театре, где поставил «Щелкунчика», «Каменный цветок» и «Ивана Грозного».

Вэнс объяснил разговор Трампа с Путиным «тупиком» в урегулировании

Источник: Reuters

По словам вице-президента США, процесс урегулирования конфликта на Украине зашел в тупик. Поэтому Дональд Трамп и хотел поговорить с Владимиром Путиным, заявил Вэнс.

Литва подала в суд ООН иск против Белоруссии

Источник: Reuters

Вильнюс обвинил Минск в организации ввоза мигрантов и нарушении международных обязательств. Правительство Литвы сегодня подало иск против Белоруссии в Международный суд ООН. Литва требует полной компенсации ущерба, включая затраты на пограничное заграждение.