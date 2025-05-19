Последние новости к вечеру 19 мая 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 19 мая 2025 года.
Путин провел телефонный разговор с Трампом
Президенты России и США провели телефонный разговор, который длился более двух часов. Путин назвал беседу откровенной и полезной, а также подтвердил, что Россия готова к мирному урегулированию конфликта с Украиной и поиску компромиссов. Он заявил, что РФ готова работать над меморандумом с Украиной, включающим и прекращение огня.
Российские войска освободили Новооленовку и Марьино
Минобороны РФ сообщило об освобождении двух населенных пунктов. Группировка войск «Центр» освободила Новооленовку в ДНР, а подразделения группировки войск «Север» — Марьино в Сумской области.
Умер Юрий Григорович
На 99-м году жизни умер выдающийся балетмейстер Юрий Григорович. Он прославился работами в Большом театре, где поставил «Щелкунчика», «Каменный цветок» и «Ивана Грозного».
Вэнс объяснил разговор Трампа с Путиным «тупиком» в урегулировании
По словам вице-президента США, процесс урегулирования конфликта на Украине зашел в тупик. Поэтому Дональд Трамп и хотел поговорить с Владимиром Путиным, заявил Вэнс.
Литва подала в суд ООН иск против Белоруссии
Вильнюс обвинил Минск в организации ввоза мигрантов и нарушении международных обязательств. Правительство Литвы сегодня подало иск против Белоруссии в Международный суд ООН. Литва требует полной компенсации ущерба, включая затраты на пограничное заграждение.