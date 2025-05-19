Последние новости к вечеру 19 мая 2025 года

Президенты России и США провели телефонный разговор, который длился более двух часов. Путин назвал беседу откровенной и полезной, а также подтвердил, что Россия готова к мирному урегулированию конфликта с Украиной и поиску компромиссов. Он заявил, что РФ готова работать над меморандумом с Украиной, включающим и прекращение огня.