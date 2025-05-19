Доброкачественная, но опасная: 70-летний ростовчанин пришел на обычный осмотр и узнал про опухоль

Сколько бы люди не ругали очереди в больницах, а все-таки визит к врачу откладывать не стоит — это может спасти жизнь. Еще одно из многих подтверждений — случай 70-летнего ростовчанина, у которого на плановом осмотре нашли опухоль. Об этом рассказали в министерстве здравоохранения Ростовской области.
Мужчина пришел на прием в городскую поликлинику № 4 на плановую процедуру по назначению гастроэнтеролога. Врач-эндоскопист Георгий Широков во время исследования заметил у пациента подозрительное изменение тканей и взял биопсию на анализ, а больного направил на дополнительную диагностику. Лабораторные исследования подтвердили, что опухоль — доброкачественная, что позволило избежать экстренной операции.
Теперь ростовчанин должен наблюдаться у онколога. Мария ЛЕНЦ.
— Пациенту назначено наблюдаться в динамике у онколога, — пояснил эндоскопист. — Также ему рекомендовано временно ограничить тепловые процедуры, интенсивные физнагрузки и длительное пребывание на открытом солнце.
Медики не устают напоминать пациентам: даже при отсутствии явных симптомов людям старше 50 лет следует регулярно проходить профилактические осмотры.
— Особенно это важно для жителей южных регионов, где статистика по онкологическим заболеваниям желудочно-кишечного тракта остается высокой, — подчеркнули в минздраве.
Подпишись на нас в Telegram.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.
В 39 лет отказали ноги: Редкую по размерам опухоль пришлось удалить ростовским хирургам.