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Доброкачественная, но опасная: 70-летний ростовчанин пришел на обычный осмотр и узнал про опухоль

70-летний ростовчанин не знал о своей опухоли, пока не попал на осмотр.

Источник: Комсомольская правда

Сколько бы люди не ругали очереди в больницах, а все-таки визит к врачу откладывать не стоит — это может спасти жизнь. Еще одно из многих подтверждений — случай 70-летнего ростовчанина, у которого на плановом осмотре нашли опухоль. Об этом рассказали в министерстве здравоохранения Ростовской области.

Мужчина пришел на прием в городскую поликлинику № 4 на плановую процедуру по назначению гастроэнтеролога. Врач-эндоскопист Георгий Широков во время исследования заметил у пациента подозрительное изменение тканей и взял биопсию на анализ, а больного направил на дополнительную диагностику. Лабораторные исследования подтвердили, что опухоль — доброкачественная, что позволило избежать экстренной операции.

Теперь ростовчанин должен наблюдаться у онколога. Мария ЛЕНЦ.

— Пациенту назначено наблюдаться в динамике у онколога, — пояснил эндоскопист. — Также ему рекомендовано временно ограничить тепловые процедуры, интенсивные физнагрузки и длительное пребывание на открытом солнце.

Медики не устают напоминать пациентам: даже при отсутствии явных симптомов людям старше 50 лет следует регулярно проходить профилактические осмотры.

— Особенно это важно для жителей южных регионов, где статистика по онкологическим заболеваниям желудочно-кишечного тракта остается высокой, — подчеркнули в минздраве.

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