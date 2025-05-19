Доброкачественная, но опасная: 70-летний ростовчанин пришел на обычный осмотр и узнал про опухоль

Сколько бы люди не ругали очереди в больницах, а все-таки визит к врачу откладывать не стоит — это может спасти жизнь. Еще одно из многих подтверждений — случай 70-летнего ростовчанина, у которого на плановом осмотре нашли опухоль. Об этом рассказали в министерстве здравоохранения Ростовской области.