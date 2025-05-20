Нижегородка прожила без паспорта 24 года

Долгие годы женщина передвигалась по районам без каких-либо удостоверяющих бумаг. Несмотря на то что она пыталась восстановить документы, отсутствие архивных данных мешало выдать ей паспорт. Сдвинуть дело с мертвой точки удалось только после того, как женщина обратилась за поддержкой в Центр социальной помощи «Решение для тебя». Спустя некоторое время ей помогли выйти на аппарат уполномоченного по правам человека. Сотрудники омбудсмена тщательно изучили историю её жизни и направили обращение в миграционное управление.