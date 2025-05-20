Нижегородка прожила без паспорта 24 года

Об этом сообщила пресс-служба уполномоченного по правам человека в регионе. По информации омбудсмена, женщина родилась в Горьковской области и всю жизнь прожила на территории России. Однако в 2000 году она утратила все документы, включая советский паспорт, и с тех пор оставалась без официального удостоверения личности.
«Представьте: ты существуешь, но юридически — будто невидимка. Не можешь устроиться на работу, получить помощь, просто доказать, что ты — это ты», — прокомментировала ситуацию уполномоченный по правам человека Оксана Кислицына.
Долгие годы женщина передвигалась по районам без каких-либо удостоверяющих бумаг. Несмотря на то что она пыталась восстановить документы, отсутствие архивных данных мешало выдать ей паспорт. Сдвинуть дело с мертвой точки удалось только после того, как женщина обратилась за поддержкой в Центр социальной помощи «Решение для тебя». Спустя некоторое время ей помогли выйти на аппарат уполномоченного по правам человека. Сотрудники омбудсмена тщательно изучили историю её жизни и направили обращение в миграционное управление.
11 апреля 2025 года женщина официально получила гражданство Российской Федерации, а спустя месяц ей вручили паспорт.