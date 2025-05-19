«Очень большая проблема»: за сбор каких грибов в Подмосковье грозит многомиллионный штраф

Сбор грибов, занесенных в Красную книгу, запрещен в РФ с октября 2023 года. В зависимости от ситуации предусмотрены разные меры наказания: за случайный сбор предусмотрен штраф от двух с половиной до пяти тысяч рублей, а за умышленный — до четырех лет принудительных работ и штраф, достигающий одного миллиона рублей. В случае продажи краснокнижных грибов группой лиц максимальное наказание может составить до девяти лет лишения свободы и предусматривать штраф до трех миллионов рублей. За сбор каких грибов в Московском регионе грозят многомиллионные штрафы — в материале «Вечерней Москвы».