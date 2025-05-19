«Очень большая проблема»: за сбор каких грибов в Подмосковье грозит многомиллионный штраф

Сбор грибов, занесенных в Красную книгу, запрещен в РФ с октября 2023 года. В зависимости от ситуации предусмотрены разные меры наказания: за случайный сбор предусмотрен штраф от двух с половиной до пяти тысяч рублей, а за умышленный — до четырех лет принудительных работ и штраф, достигающий одного миллиона рублей. В случае продажи краснокнижных грибов группой лиц максимальное наказание может составить до девяти лет лишения свободы и предусматривать штраф до трех миллионов рублей. За сбор каких грибов в Московском регионе грозят многомиллионные штрафы — в материале «Вечерней Москвы».
По словам миколога Михаил Вишневского, в список краснокнижных грибов входит около 41 вида организмов, среди которых мухомор крошащийся, паутинник душистый, вешенка небродийская, трюфель летний, шишкогриб хлопьеножковый, опенок чеканный и трутовик корнелюбивый. На первый взгляд, эти грибы не выглядят необычными. Некоторые очень похожи на сыроежки и подосиновики.
— Большую часть грибов, которые находятся в Красной книге, невозможно отличить от стандартных видов. Этого не смогут сделать ни заядлые любители тихой охоты, ни сотрудники правоохранительных органов. Это экспертный вопрос, с которым могут разобраться даже не все микологи. Для этого необходимо пройти специальную подготовку и уметь проводить качественный анализ с использованием микроскопа и химических веществ. В России нет лабораторий, которые методом анализа ДНК могут быстро установить вид гриба, — сказал он.
Эксперт отметил, что если грибник в Москве и области по своему незнанию соберет грибы, которые находятся в Красной книге, то маловероятно, что об этом кто-то узнает.
— В этом заключается очень большая проблема, потому что недобросовестные граждане могут злоупотреблять ситуацией, — считает Вишневский.
Как рассказал эксперт по грибам Дмитрий Тихомиров, если грибник случайно собрал краснокнижные грибы, за это могут назначить административный штраф до пяти тысяч рублей. А если это было сделано преднамеренно, то злоумышленнику грозит уголовное наказание, а штраф уже может достигать нескольких миллионов рублей.
Также собеседник «ВМ» объяснил, что лесники точно не могут знать, какие грибы являются краснокнижными, поэтому получить штраф практически невозможно.
— Я даже не представляю, кто проверяет грибников. Я не знаю ни одного подобного случая за свою многолетнюю практику по сбору грибов в Подмосковье, — говорит Тихомиров.
По его мнению, грибы не нужно включать в Красную книгу, потому что неизвестна их точная популяция. Грибы растут под землей, а на поверхности можно увидеть только их плодовые тела, которые выращивают для размножения. Все леса Подмосковья могут быть в краснокнижных грибах, но они редко размножаются и выходят на поверхность.
— Некоторые грибы могут редко размножаться, как саркосома шаровидная. Она включена в Красную книгу России. Этот гриб раньше можно было редко встретить в Подмосковье, а сейчас их очень много растет в сосновых лесах региона и под елками. Несколько лет назад их никто не находил, а в этом сезоне грибники встречают саркосому шаровидную регулярно. Поэтому включать грибы в Красную книгу странновато. Это бред какой-то, — заключил Тихомиров.
Скоро в Московском регионе стартует сезон сморчков. Кроме того, высока вероятность скорого появления подберезовиков в лесах. При сборе грибов весной нужно обращать внимание на некоторые факторы. О них рассказал ведущий специалист кафедры микологии и альгологии биологического факультета МГУ Максим Дьяков.