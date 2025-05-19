Страх, формальность и неразбериха: как каратель Серафимович скрылся после войны?

— Создал Белорусское освободительное движение, пытался взаимодействовать со спецслужбами и так далее. Так что у него был довольно интересный период жизни. С 1950 по 1957 год он возглавлял такую структуру, проявлял там какую-то активность. Только фамилию чуть-чуть поменял. Боролся, как и всегда, с советской властью: очень ему не понравилось, когда его мельницу национализировали (в 1939 году. — Прим. ред.). Это был сильный удар для него, но он еще долго на этой мельнице работал. Там был интересный момент: когда они окружили партизан, те закрылись в этой мельнице, и Серафимович сжег ее вместе с партизанами, — напомнил о страшных событиях старший преподаватель Белорусского государственного университета Сергей Каун.