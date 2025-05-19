Страх, формальность и неразбериха: как каратель Серафимович скрылся после войны?

Семен Серафимович, один из самых известных карателей белорусского народа, после перелома в военных действиях в 40-е попытался… перейти на сторону Советского Союза. А когда не удалось, смог сбежать и начать новую жизнь в Англии. Как? Рассказываем в проекте БЕЛТА «Хроники».
Отвечать за свои преступления Серафимович не хотел. Когда стало понятно, что в ходе войны настал переломный момент, предатель попытался спастись.
— Его сущность заключалась в том, что он был с теми, кто побеждал, в чьих руках находилась инициатива. Один из потерпевших по этому делу, родственник погибшего лица, рассказывал, что после победы в Сталинградской битве Серафимович искал выходы на представителей уже Советов, чтобы вернуться в этот лагерь. Но в ходе первой же встречи ему отказали, поскольку ком его преступлений к тому времени был просто невероятного размера. Его же приспешники говорили, что он был идейным борцом именно с советской властью, — рассказал заместитель начальника Управления государственного обвинения и апелляционного производства Главного управления уголовно-судебного надзора Генеральной прокуратуры Беларуси Александр Демидов.
Даже у прочих карателей Серафимович уважением не пользовался. Его жестокость поражала всех.
— Другие полицаи, когда их выявили, вспоминали, что он держал в своем подразделении жесткую дисциплину, с учетом элемента, который находился в его подчинении. Не останавливался ни перед какими зверствами в случае малейшей провинности. Серафимович был выше среднего роста, плотного телосложения с волосами рыжеватого цвета, зачесанными набок. Не расставался с винтовкой и пистолетом ТТ, всегда ездил верхом. Лицо у него было круглое и красное от фактически беспрерывного пьянства. Местные жители, да и полицейские, подручные Серафимовича, очень опасались его. Многие из них даже боялись давать показания, потому что думали, что он может достать их даже из Лондона, — объяснил старший научный сотрудник Центра военной истории Беларуси кандидат исторических наук, доцент Виталий Гарматный.
— Пытался всячески выслуживаться. Люди считали его карателем, палачом: Серафимович непосредственно участвовал в карательных операциях, убивал людей, руководил массовыми убийствами, когда уничтожались все, от мала до велика. Поэтому в настоящее время он считается одним из самых жестоких палачей, — добавил Александр Демидов.
Когда стало понятно, что фашистам не победить, Серафимович сбежал. Ему помогли опыт службы в польской армии и знание языка.
— Он смог достать форму Армии Крайовой и с одним из отрядов перебраться вначале в Польшу. В 1947 году Серафимович эмигрировал в Великобританию, где смог легализоваться в Лондоне. Там он жил вместе с женой Ядвигой, работал плотником, но при этом старался, чтобы его имя нигде не всплывало. Как отмечали в дальнейшем следователи, он изменил фамилию с Серафимовича на Серафиновича, чтобы таким образом замести следы. Его имени в это время не было ни в списках избирателей, ни в телефонных справочниках, — рассказал Виталий Гарматный.
С одной стороны, Серафимович не хотел, чтобы о нем узнали как о палаче, пытался жить тихо. С другой стороны, он по-прежнему ненавидел советскую власть и хотел отомстить.
— Создал Белорусское освободительное движение, пытался взаимодействовать со спецслужбами и так далее. Так что у него был довольно интересный период жизни. С 1950 по 1957 год он возглавлял такую структуру, проявлял там какую-то активность. Только фамилию чуть-чуть поменял. Боролся, как и всегда, с советской властью: очень ему не понравилось, когда его мельницу национализировали (в 1939 году. — Прим. ред.). Это был сильный удар для него, но он еще долго на этой мельнице работал. Там был интересный момент: когда они окружили партизан, те закрылись в этой мельнице, и Серафимович сжег ее вместе с партизанами, — напомнил о страшных событиях старший преподаватель Белорусского государственного университета Сергей Каун.
Неужели английским властям было безразлично, кто оказался на их территории после окончания Второй мировой войны?
— Фильтрации подлежало достаточно большое количество людей. А лица, которые проводили эту процедуру, имели возможность пообщаться с человеком порядка 10−15 минут без какой-то предварительной подготовки, проработки ситуации. Укоренившийся нацист, палач, преступник — когда ему задавали вопросы, он уже знал, в общем-то, наперед, что отвечать на них. Такие беседы априори не могли дать желаемый результат, это была формальность, — считает Александр Демидов.
Но все-таки Серафимовичем заинтересовались. Что случилось дальше? Смотрите в видео БЕЛТА.
| Подготовлено по видео БЕЛТА. Скриншоты видео.
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