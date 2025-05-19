В Самаре пройдет международный фестиваль креативных технологий «АртПром»

Как сообщает региональное правительство, Самарская область — один из ведущих индустриальных регионов России, с более чем 600 крупными и средними предприятиями, развитыми автомобилестроением и авиастроением. Фестиваль призван стимулировать развитие индустрии и привлечь молодежь к инженерным профессиям.