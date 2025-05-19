В Самаре пройдет международный фестиваль креативных технологий «АртПром» с 21 по 23 мая. Организаторами выступают фонд «От Винта!» и правительство Самарской области при поддержке Минпромторга России.
Фестиваль объединит представителей науки, промышленности, креативных компаний, органов власти и молодежи. Мероприятия пройдут под девизом «Искусство для промышленности — промышленность для искусства» и направлены на развитие сотрудничества между промышленностью, наукой и культурой.
В программе — паблик-токи для молодых специалистов и технопредпринимателей, а также технофорум с экспертными дискуссиями и презентацией лучших практик.
Как сообщает региональное правительство, Самарская область — один из ведущих индустриальных регионов России, с более чем 600 крупными и средними предприятиями, развитыми автомобилестроением и авиастроением. Фестиваль призван стимулировать развитие индустрии и привлечь молодежь к инженерным профессиям.
Ранее мы писали, что 27 мая в Самару прибудут участники международного фестиваля «ГИТИСFEST. Театральное Приволжье 2025».
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