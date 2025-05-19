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На вокзале Минск-Пассажирский нет воды из-за повреждения трубы

Белорусская железная дорога принимает оперативные меры по восстановлению водоснабжения на указанных объектах. БЖД приносит извинения пассажирам за временные неудобства.

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На вокзале Минск-Пассажирский нет воды из-за повреждения трубы. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-центре Белорусской железной дороги.

«В связи с повреждением водопроводной трубы сторонней организацией при производстве строительно-монтажных работ на объекте “Капитальный ремонт с модернизацией путепровода с ул. Московской на пл. Независимости в Минске” в настоящее время отсутствует водоснабжение на железнодорожном вокзале станции Минск-Пассажирский и в гостинице “Экспресс”, — рассказали в БЖД.

Белорусская железная дорога принимает оперативные меры по восстановлению водоснабжения на указанных объектах. БЖД приносит извинения пассажирам за временные неудобства. -0-