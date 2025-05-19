19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На вокзале Минск-Пассажирский нет воды из-за повреждения трубы. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-центре Белорусской железной дороги.
«В связи с повреждением водопроводной трубы сторонней организацией при производстве строительно-монтажных работ на объекте “Капитальный ремонт с модернизацией путепровода с ул. Московской на пл. Независимости в Минске” в настоящее время отсутствует водоснабжение на железнодорожном вокзале станции Минск-Пассажирский и в гостинице “Экспресс”, — рассказали в БЖД.
Белорусская железная дорога принимает оперативные меры по восстановлению водоснабжения на указанных объектах. БЖД приносит извинения пассажирам за временные неудобства. -0-